+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Июля , 08:00

Палаткалар ҡаласығы ойошторола

25-26 июлдә Өфөләге “Ҡашҡаҙан” мәҙәниәт һәм ял паркында Рәсәй кимәлендәге V “Рәхәттә” халыҡ-ара һаулыҡ һәм туризм форумы үткәрелә.  

Палаткалар ҡаласығы ойошторолаПалаткалар ҡаласығы ойошторола
Палаткалар ҡаласығы ойошторола

Киләһе ял көндәрендә сарала ҡатнаша алаһығыҙ. Фестиваль биләмәһендә палаткалар ҡаласығы буласаҡ.

Мөһим шарттар:

  • алдан теркәлергә кәрәк;
  • йәшәү ҡағиҙәләрен үтәү мотлаҡ;
  • балаларҙы өлкәндәр менән генә үткәрәсәктәр;
  • палаткағыҙ булмаһа, прокатҡа алырға мөмкин.

Әйткәндәй, фестивалдә, медицина өлөшөнән тыш, мунса мәҙәниәте лә күрһәтеләсәк. Маҡтаулы ҡунаҡтарҙың береһе, сабыныу оҫтаһы, Мунса эше академияһы уҡытыусыһы Иван Бояринцев киләсәк. Ул миндекте, еҫле майҙарҙы дөрөҫ файҙаланырға, мунсалағы һауа температураһын дөрөҫ файҙаланыу һәм башҡалар тураһында һөйләйәсәк.

Фестивалдә һеҙҙе шулай уҡ башҡорттарҙың мунса инеү йолалары мөхите, спорт ярыштары, милли аш-һыу көтә. Шуныһы ҡыуаныслы: бөгөн республикала сәләмәт тормош алып барыу, тыуған яҡты өйрәнеү төп брендтарҙың береһенә әйләнде.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика