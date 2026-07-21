Палаткалар ҡаласығы ойошторола

Киләһе ял көндәрендә сарала ҡатнаша алаһығыҙ. Фестиваль биләмәһендә палаткалар ҡаласығы буласаҡ.
Мөһим шарттар:
Әйткәндәй, фестивалдә, медицина өлөшөнән тыш, мунса мәҙәниәте лә күрһәтеләсәк. Маҡтаулы ҡунаҡтарҙың береһе, сабыныу оҫтаһы, Мунса эше академияһы уҡытыусыһы Иван Бояринцев киләсәк. Ул миндекте, еҫле майҙарҙы дөрөҫ файҙаланырға, мунсалағы һауа температураһын дөрөҫ файҙаланыу һәм башҡалар тураһында һөйләйәсәк.
Фестивалдә һеҙҙе шулай уҡ башҡорттарҙың мунса инеү йолалары мөхите, спорт ярыштары, милли аш-һыу көтә. Шуныһы ҡыуаныслы: бөгөн республикала сәләмәт тормош алып барыу, тыуған яҡты өйрәнеү төп брендтарҙың береһенә әйләнде.