+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Июля , 07:01

Инвестһабантуй үтәсәк

Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров бизнес берләшмәләре вәкилдәрен “Урал аръяғы-2026” инвестиция һабантуйына саҡырҙы һәм был майҙансыҡтың стратегик әһәмиәтен билдәләне.

Инвестһабантуй үтәсәкИнвестһабантуй үтәсәк
Инвестһабантуй үтәсәк


 
“Республикабыҙҙа уҙғарылған “Урал аръяғы” инвестиция һабантуйы күптән инде эшлекле осрашыу ғына түгел. Бөгөн ул – барлыҡ илебеҙ өсөн үҫеш мөмкинлектәрен киңәйткән төп идеялар майҙансығы. Йылдан-йыл контракттар суммаһы ғына артмай, ә проекттарҙың кимәле лә күтәрелә бара. Ошоноң менән Башҡортостан әлеге шарттарҙа эш тиҙлеген һаҡлап ҡына ҡалмайынса, заман саҡырыуҙарын үҫештең ҡеүәтле этәргесенә әйләндереү мөмкинлеген раҫлай”, – тип билдәләне республика Хөкүмәте Премьер-министры. “Урал аръяғы-2026” VIII Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйы 13 – 15 августа Сибай ҡалаһында үтә. Төп тема – “Еңеү иҡтисады”. Сараны ойоштороусылар – Стратегик башланғыстар агентлығы һәм Башҡортостан Хөкүмәте.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика