БПЛА операторҙарын әҙерләү йылдан-йыл камиллаша

«Тир» аңлатыуынса, БПЛА операторын граждан авиацияһы пилотынан тәү сиратта махсус әҙерлек айыра. Ул төрлө шарттарҙа осороу оҫталығын ғына түгел, ә хәлде тиҙ баһалау, маҡсатты аныҡ билдәләү һәм техниканы камил белеү кеүек сифаттарға ла эйә булырға тейеш.
Уның һүҙҙәренсә , пилотһыҙ системалар ғәскәренең нигеҙен йыш ҡына компьютер уйындары менән ҡыҙыҡһынған йәштәр тәшкил итә.
– Һәр эш нигеҙҙән башлана. Башта махсус симуляторҙарҙа күнекмәләр үтергә кәрәк, һуңынан тәжрибәле фронт инструкторҙары алып барған уҡыу курстарын үҙләштереү мөһим. Ямғырҙа ла, ҡарҙа ла эшләй алһаң, ер-һыуҙы иғтибар менән күҙәтеп, маҡсатты табырға өйрәнһәң һәм түҙемлегең етһә, тимәк, һин – беҙҙең кеше, – ти «Тир».
Ул беҙҙең БПЛА мәктәптәре донъя кимәлендә әҙерлек биреүен дә билдәләне. Белгестәрҙе әҙерләү системаһы йылдан-йыл камиллаша, ә белем алған йәштәр контракт төҙөп, ошо йүнәлештә хеҙмәт итә ала.
Шул уҡ ваҡытта «Тир» фронтта алынған тәжрибәнең тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды. Пилотһыҙ аппараттар геодезияла, ерҙе картаға төшөрөүҙә, ҡотҡарыу хеҙмәттәрендә, хоҡуҡ һаҡлау органдары эшендә һәм ауыл хужалығында киң ҡулланыласаҡ.
– Бөгөн хәрби маҡсаттарҙа файҙаланылған «Баба-Яга» дроны киләсәктә баҫыуҙарҙы эшкәртеп, икмәк үҫтереүгә хеҙмәт итәсәк. Технологияларҙың төп мәғәнәһе лә – кешеләргә файҙа килтереүҙә, – тине ул.
Башҡортостан да пилотһыҙ авиация үҫешендә алдынғы төбәктәрҙең береһенә әйләнә. Республика аграрийҙары һуңғы йылдарҙа БПЛА ярҙамында тиҫтәләрсә мең гектар баҫыуҙы эшкәртә. Төбәктә дрондар етештереү киңәйә, яңы уҡыу үҙәктәре асыла, операторҙар әҙерләү системаһы үҫешә.
Башҡортостанда пилотһыҙ системалар ғәскәрендә хеҙмәт итергә теләүселәр өсөн махсус әҙерлек һәм контракт буйынса хеҙмәт мөмкинлектәре ҡаралған. Был йүнәлештә хеҙмәт иткәндәргә социаль гарантиялар, законда ҡаралған түләүҙәр һәм ташламалар бирелә. Шулай уҡ студенттар өсөн дә махсус шарттар булдырылған: улар академик ял алып хеҙмәт итеп ҡайтҡандан һуң уҡыуын дауам итә ала.