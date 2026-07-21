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21 Июля , 06:37

Беҙҙең ғалимды бар донъяла беләләр!

Профессор Мухаррам Мухтарамович Бикбов из Башкортостана вошёл в престижный международный рейтинг Stanford–Elsevier World’s Top 2 % Scientists — список 2 % наиболее цитируемых учёных мира.

Беҙҙең ғалимды бар донъяла беләләр!Беҙҙең ғалимды бар донъяла беләләр!
Беҙҙең ғалимды бар донъяла беләләр!

Мухаррам Бикбов — доктор медицинских наук, профессор, директор Уфимского НИИ глазных болезней БГМУ и заведующий кафедрой офтальмологии и оптического приборостроения Башкирского государственного медицинского университета. БГМУ — резидент Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.

Рейтинг формируют на базе данных Scopus с учётом стандартизированных метрик цитируемости — это даёт возможность объективно сопоставлять вклад исследователей из разных научных областей. В перечень включают сведения о публикациях, уровне цитирования, позициях в общих и профильных рейтингах, а также распределении показателей по 22 крупным научным направлениям и 170 поддисциплинам.

Научные работы профессора Бикбова публикуются в авторитетных международных изданиях, включая Nature, Ophthalmology, American Journal of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica и Eye. Значительная часть исследований выполнена в коллаборации с зарубежными специалистами.

Особого внимания заслуживает динамика цитируемости трудов учёного в 2025–2026 годах: по этому критерию среди заведующих кафедрами офтальмологии в университетах Германии Мухаррам Бикбов уступает лишь профессору Франку Хольцу из Бонна.

Одно из приоритетных направлений исследований профессора — лечение и реабилитация пациентов с дегенеративными патологиями роговицы. Под его руководством в Уфимском НИИ глазных болезней разработали комплексную технологию кросслинкинга роговицы: она объединяет собственные аппараты и растворы института, а также утверждённые клинические протоколы применения методики.

Уфимский НИИ глазных болезней стал частью БГМУ четыре года назад. За этот период институт существенно нарастил научно‑образовательный потенциал: появились новые производственные площадки, была открыта кафедра офтальмологии и оптического приборостроения, где проходят обучение студенты, ординаторы, в том числе из‑за рубежа.

Сегодня УфНИИ активно развивает инновационные решения в офтальмологии — от новых аппаратов и лекарственных средств до современных хирургических методик. Клиническая база института включает круглосуточный стационар на 310 коек, дневной стационар на 80 коек, а также две взрослые и одну детскую консультативные поликлиники.

В БГМУ Минздрава России подчёркивают: включение Мухаррама Бикбова в международный рейтинг — важное признание научного потенциала не только университета и Уфимского НИИ глазных болезней, но и всей медицинской науки Башкортостана, а также Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

Автор:Айбулат Ишназаров
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