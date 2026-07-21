21 июлгә ҡарата бензин буйынса хәл-торош

Республика Оперштабының эше әүҙем дауам итә, ул тәүлек әйләнәһенә заправкаларҙа сираттарҙы һәм уларҙа бензиндың булыуын күҙәтә. Әлеге ваҡытта ниндәй хәл?

Был хаҡта беҙ тармаҡтың алдынғы эксперттары менән һөйләштек. Студия ҡунағы - БР-ҙың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Эдуард Мостафин.

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Как выросло потребление топлива?

Сейчас суточная норма составляет более 3500 тонн топлива, а обычно около 3000. При этом очереди меньше не становятся. По очередям есть ряд муниципалитетов, где работает только одна заправка.

Откроются ли малые заправки?

Перспектива есть. Власти ждут возможности приобретения топлива на бирже для малых АЗС.

Не ломаются ли заправки, ведь они работают без перерыва?

Это техника, с ней бывает всё. Например, в Аскинском районе были проблемы на заправке, но персонал все ликвидировал.

Какая ситуация в Мишкинском районе?

Очереди здесь есть. Жители говорят, что стоят с 7 утра, а предыдущая поставка топлива была 17 июля. Сегодня в район на АЗС “Башнефти” в 12:40 приехали бензовозы с бензином и дизелем. Свои коррективы вносит тот факт, что район находится на транзитной дороге, по которой едет множество отдыхающих, а еще здесь есть трасса до Екатеринбурга. Все это влияет на большой спрос на топливо. Сейчас в районе решается вопрос с топливом для 14 добровольных пожарных команд, которые расположены на территории сельсоветов. При этом стоит отметить - для государственных экстренных служб горючее безоговорочно есть.

Как чувствуют себя жители Мишкинского района?

Они понимают ситуацию. Власти доводят до них информацию через соцсети, оповещения по топливу есть и в чатах. Ситуация на данный момент спокойная.

Как быть туристам, которые едут в Башкирию?

Туристов просят рассчитывать маршрут, а власти стараются все туристические направления “насытить” топливом. Так, например, сейчас под контролем Бурзянский район, где ожидается крупное мероприятие. Автолюбителей просят также подбирать время для заправки - утром очередей намного меньше.

Сколько по времени сейчас заправляются автомобилисты?

По Уфе идет мониторинг 31 заправки, здесь время заправки составляет около 6-7 минут. Если в очереди, например, 60 машин, то можно примерно рассчитать свое личное время заправки.

Почему на трассе заправляются за пару часов, а в Уфе за 10-15 минут?

Все зависит, конечно, от того, сколько колонок на заправке. Да и в Уфе в целом заправок больше, чем на трассе.

Село Акъяр вторые сутки без бензина, как быть?

Сегодня в Акъяр приедет бензовоз.

Когда поправят информационные табло?

Власти работают с компаниями, в скором времени этот вопрос будет решен.

Куда девается бензин с заправок?

Во-первых, сократилось количество заправок. Второе - большее количество автомобилистов приезжает на заправки. При этом увеличилось количество заправок до 10 литров, то есть водители “добивают” парой-тройкой литров бак до полного - это официальная статистика нефтяных компаний.

Что с бензином в Аургазинском районе?

На утро в районе бензина не было, но сегодня должен приехать бензовоз.

Какие проблемы в районах?

Есть 18 территорий с минимальным количеством заправок - одна или две. Власти стараются их отслеживать. При этом бывает и такое, что не работают заправочные пистолеты. Все поломки персонал оперативно чинит.

В пятницу наблюдается пик потребления топлива, можно ли как-то учесть это при поставках?

Власти проговаривали этот вопрос с поставщиками. Главный ориентир - на территории, которые особенно нагружены, а также на Уфу. И у властей, и у водителей еще есть время, чтобы подготовиться к будущей пятнице. Заправки, которые находятся в загруженных частях Уфы, традиционно собирают большие очереди по 100-150 автомобилей.

В Кугарчинском районе нет бензина, когда привезут?

По данным мониторинга в районе работают 3 заправки, но власти взяли этот вопрос на контроль.

Почему для госслужащих существуют отдельные заправки?

Для тех, кто обеспечивает безопасность, безусловно есть свои заправки. Они получают топливо в первую очередь. Но у гражданских государственных служащих привилегий нет, они заправляются в общем порядке.

Когда появится топливо в Иглино?

Там ситуация до сих напряженная. Заправки крупных операторов работу продолжают, утром только 2 из них не работали. При этом мелкие АЗС пока еще не работают.

Когда заработают заправки “Лукойла”?

Всего 7 заправок у них не работало, но компания обещает, что вопрос будет решен в течение недели.

Александр Беляев