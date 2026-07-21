21 июлгә ҡарата бензин буйынса хәл-торош

Республика Оперштабының эше әүҙем дауам итә, ул тәүлек әйләнәһенә заправкаларҙа сираттарҙы һәм уларҙа бензиндың булыуын күҙәтә. Әлеге ваҡытта ниндәй хәл?
Был хаҡта беҙ тармаҡтың алдынғы эксперттары менән һөйләштек. Студия ҡунағы - БР-ҙың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Эдуард Мостафин.
Русса бирҙек ⏬
Сейчас суточная норма составляет более 3500 тонн топлива, а обычно около 3000. При этом очереди меньше не становятся. По очередям есть ряд муниципалитетов, где работает только одна заправка.
Перспектива есть. Власти ждут возможности приобретения топлива на бирже для малых АЗС.
Это техника, с ней бывает всё. Например, в Аскинском районе были проблемы на заправке, но персонал все ликвидировал.
Очереди здесь есть. Жители говорят, что стоят с 7 утра, а предыдущая поставка топлива была 17 июля. Сегодня в район на АЗС “Башнефти” в 12:40 приехали бензовозы с бензином и дизелем. Свои коррективы вносит тот факт, что район находится на транзитной дороге, по которой едет множество отдыхающих, а еще здесь есть трасса до Екатеринбурга. Все это влияет на большой спрос на топливо. Сейчас в районе решается вопрос с топливом для 14 добровольных пожарных команд, которые расположены на территории сельсоветов. При этом стоит отметить - для государственных экстренных служб горючее безоговорочно есть.
Они понимают ситуацию. Власти доводят до них информацию через соцсети, оповещения по топливу есть и в чатах. Ситуация на данный момент спокойная.
Туристов просят рассчитывать маршрут, а власти стараются все туристические направления “насытить” топливом. Так, например, сейчас под контролем Бурзянский район, где ожидается крупное мероприятие. Автолюбителей просят также подбирать время для заправки - утром очередей намного меньше.
По Уфе идет мониторинг 31 заправки, здесь время заправки составляет около 6-7 минут. Если в очереди, например, 60 машин, то можно примерно рассчитать свое личное время заправки.
Все зависит, конечно, от того, сколько колонок на заправке. Да и в Уфе в целом заправок больше, чем на трассе.
Сегодня в Акъяр приедет бензовоз.
Власти работают с компаниями, в скором времени этот вопрос будет решен.
Во-первых, сократилось количество заправок. Второе - большее количество автомобилистов приезжает на заправки. При этом увеличилось количество заправок до 10 литров, то есть водители “добивают” парой-тройкой литров бак до полного - это официальная статистика нефтяных компаний.
На утро в районе бензина не было, но сегодня должен приехать бензовоз.
Есть 18 территорий с минимальным количеством заправок - одна или две. Власти стараются их отслеживать. При этом бывает и такое, что не работают заправочные пистолеты. Все поломки персонал оперативно чинит.
Власти проговаривали этот вопрос с поставщиками. Главный ориентир - на территории, которые особенно нагружены, а также на Уфу. И у властей, и у водителей еще есть время, чтобы подготовиться к будущей пятнице. Заправки, которые находятся в загруженных частях Уфы, традиционно собирают большие очереди по 100-150 автомобилей.
По данным мониторинга в районе работают 3 заправки, но власти взяли этот вопрос на контроль.
Для тех, кто обеспечивает безопасность, безусловно есть свои заправки. Они получают топливо в первую очередь. Но у гражданских государственных служащих привилегий нет, они заправляются в общем порядке.
Там ситуация до сих напряженная. Заправки крупных операторов работу продолжают, утром только 2 из них не работали. При этом мелкие АЗС пока еще не работают.
Всего 7 заправок у них не работало, но компания обещает, что вопрос будет решен в течение недели.
Александр Беляев
Производство топлива растёт – например, 20 июля производители бензина отгрузили 3,5 тысячи тонн, хотя обычно объём меньше трёх. Но очереди на заправках не уменьшаются. Причина – выросшая нагрузка: часть АЗС не работает, а автомобилисты стараются долить бак до полного даже по чуть-чуть. На каждую машину в среднем нужно 6-7 минут, чтобы заправиться.
Подробнее – на брифинге по топливу из ЦУР Башкортостана. Прямая трансляция шла на телеканале БСТ и в социальных сетях Центра управления регионом. В эфире – Эдуард Мустафин, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики.
Главное с брифинга:
🔹 Работа частных заправок. Они смогут вернуться в работу, когда появится возможность закупать малые партии топлива на бирже. Перспектива открытия есть – ждём.
🔹 Почему на АЗС работают не все колонки? Зависит от технических условий и проектных решений каждой заправки. Оборудование не отключают специально.
🔹 Туристические направления – зона особого внимания. Гостей в Башкортостане много, и это хорошо. Но маршруты нужно планировать заранее, с учётом времени на заправку. При поставках топлива также учитывают, в каких муниципалитетах больше всего нагрузка.
🔹 Ситуация в Мишкинском районе. В муниципалитете проходит транзитная дорога, в выходные топливо уходит быстро – приезжают туристы, отдыхающие. Администрация информирует жителей о наличии бензина через соцсети и чаты – глава района Лариса Александрова тоже в них состоит.
Напомним, свои вопросы и обращения вы можете оставить по телефону Ситуационного центра: 8 (347) 218-19-19.
Смотрите следующий брифинг завтра, 22 июля 2026 года, в 15:00. Он пройдет в прямом эфире телеканала БСТ и соцсетях ЦУР Башкортостана