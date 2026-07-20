Путин КХДР-ҙың сит ил эштәре министры Цой Сон Хи менән осрашты

Владимир Путин Рәсәй менән КХДР-ҙың ике яҡлы мөнәсәбәттәренә юғары баһа бирҙе. Ул йәнә бер тапҡыр Корея халыҡ-демократик республикаһы етәкселегенә һәм халҡына РФ хәрбиҙәренә ярҙам иткән һәм дәүләт наградалары менән билдәләнгән Корея хәрбиҙәренең батырлыҡтары Рәсәйҙә бер ҡасан да онотолмаясағын һыҙыҡ өҫтөнә алып, рәхмәт белдерҙе.
Президент шулай уҡ КХДР Дәүләт эштәре рәйесе Ким Чен Ынға сәләмләү һүҙҙәрен еткерҙе. Үҙ сиратында Корея Халыҡ-Демократик Республикаһының сит ил Эштәре министры бындай йылы һүҙҙәре өсөн рәхмәт белдерҙе һәм КХДР лидеры Ким Чен Ын күптән түгел Рәсәй Федерацияһы менән мөнәсәбәттәрҙе һәр яҡлап үҫтереүгә стратегик йүнәлеште тағы бер тапҡыр раҫланы, тип белдерҙе.