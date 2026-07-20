+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Июля , 04:54

Путин КХДР-ҙың сит ил эштәре министры Цой Сон Хи менән осрашты

Кремлдә үткән осрашыуҙа Рәсәй яғынан сит ил эштәре министры Сергей Лавров һәм Президент ярҙамсыһы Юрий Ушаков ҡатнашты.

Путин КХДР-ҙың сит ил эштәре министры Цой Сон Хи менән осраштыПутин КХДР-ҙың сит ил эштәре министры Цой Сон Хи менән осрашты
Путин КХДР-ҙың сит ил эштәре министры Цой Сон Хи менән осрашты

Владимир Путин Рәсәй менән КХДР-ҙың ике яҡлы мөнәсәбәттәренә юғары баһа бирҙе. Ул йәнә бер тапҡыр Корея халыҡ-демократик республикаһы етәкселегенә һәм халҡына РФ хәрбиҙәренә ярҙам иткән һәм дәүләт наградалары менән билдәләнгән Корея хәрбиҙәренең батырлыҡтары Рәсәйҙә бер ҡасан да онотолмаясағын һыҙыҡ өҫтөнә алып, рәхмәт белдерҙе.

Президент шулай уҡ КХДР Дәүләт эштәре рәйесе Ким Чен Ынға сәләмләү һүҙҙәрен еткерҙе. Үҙ сиратында Корея Халыҡ-Демократик Республикаһының сит ил Эштәре министры бындай йылы һүҙҙәре өсөн рәхмәт белдерҙе һәм КХДР лидеры Ким Чен Ын күптән түгел Рәсәй Федерацияһы менән мөнәсәбәттәрҙе һәр яҡлап үҫтереүгә стратегик йүнәлеште тағы бер тапҡыр раҫланы, тип белдерҙе.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика