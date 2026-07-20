Декабргә Башҡортостанда Рәсәйҙең иң яҡшы студкампустарының береһен тапшырасаҡтар

Уның һүҙҙәренсә, был ваҡытҡа объект бетон ҡумта хәлендә генә түгел, ә студенттар шунда уҡ урынлаша алһын өсөн бөтә кәрәкле ҡорамалдар, мебель һәм инвентарь менән тулыһынса комплектланған килеш тапшырылырға тейеш.
Ете башнянан торған кампустың монолит каркасы тамамланған, әле йөҙлөк панелдәрен монтажлау һәм быяла ҡуйыу бара, корпустар эсендә диуарҙар ҡуйыла.
Назаров башҡарылған бурыстарҙың ҙур күләменә иғтибар итте. Көн һайын төҙөлөш майҙансығында меңдән ашыу кеше эшләй. Был проект арҡаһында хөкүмәт күп кенә төбәк производстволарын йөкләмәләй алған. Премьер-министр, предприятиелар ҙур күләмдә тауарҙар һәм продукция оҙата, тип аныҡлыҡ индерҙе.
Процеста ҡатнашыусыларҙың барыһына ла мөрәжәғәт итеп, Андрей Назаров тупланған темпты һаҡлап ҡалырға, төбәк өсөн мөһим объектты ваҡытында тапшырыу өсөн мөмкин тиклем әүҙем эшләүен дауам итергә саҡырҙы.
«Мин ышанам, был Рәсәй Федерацияһында иң яҡшы кампустарҙың береһе буласаҡ», — тип белдерҙе премьер-министр йомғаҡлап.