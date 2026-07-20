+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Июля , 09:00

Декабргә Башҡортостанда Рәсәйҙең иң яҡшы студкампустарының береһен тапшырасаҡтар

Республика хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров йыл аҙағына ҡарай Өфөлә Вуз-ара студенттар кампусын төҙөүҙе тамамлау бурысын ҡуйҙы.  

Декабргә Башҡортостанда Рәсәйҙең иң яҡшы студкампустарының береһен тапшырасаҡтарДекабргә Башҡортостанда Рәсәйҙең иң яҡшы студкампустарының береһен тапшырасаҡтар
Декабргә Башҡортостанда Рәсәйҙең иң яҡшы студкампустарының береһен тапшырасаҡтар

Уның һүҙҙәренсә, был ваҡытҡа объект бетон ҡумта хәлендә генә түгел, ә студенттар шунда уҡ урынлаша алһын өсөн бөтә кәрәкле ҡорамалдар, мебель һәм инвентарь менән тулыһынса комплектланған килеш тапшырылырға тейеш.

Ете башнянан торған кампустың монолит каркасы тамамланған, әле йөҙлөк панелдәрен монтажлау һәм быяла ҡуйыу бара, корпустар эсендә диуарҙар ҡуйыла.

Назаров башҡарылған бурыстарҙың ҙур күләменә иғтибар итте. Көн һайын төҙөлөш майҙансығында меңдән ашыу кеше эшләй. Был проект арҡаһында хөкүмәт күп кенә төбәк производстволарын йөкләмәләй алған. Премьер-министр, предприятиелар ҙур күләмдә тауарҙар һәм продукция оҙата, тип аныҡлыҡ индерҙе.

Процеста ҡатнашыусыларҙың барыһына ла мөрәжәғәт итеп, Андрей Назаров тупланған темпты һаҡлап ҡалырға, төбәк өсөн мөһим объектты ваҡытында тапшырыу өсөн мөмкин тиклем әүҙем эшләүен дауам итергә саҡырҙы.

«Мин ышанам, был Рәсәй Федерацияһында иң яҡшы кампустарҙың береһе буласаҡ», — тип белдерҙе премьер-министр йомғаҡлап.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика