Баш мейеһе һаулығын һаҡлау аҙналығы башланды

Нарушения работы мозга могут быть разнообразными: нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, различные виды деменций, хроническая ишемия головного мозга и инсульт.

Рекомендации для сохранения здоровья мозга:

️Здоровое питание, полноценный сон и свежий воздух. Употребляйте в пищу фрукты, овощи, орехи, рыбу, оливковое масло. Эти продукты уменьшают вероятность возникновения когнитивных нарушений. Откажитесь от зависимостей. Постарайтесь сохранять спокойствие при любых обстоятельствах.

️Физическая активность. Постоянные занятия физической активностью положительно влияют на образование новых мелких кровеносных сосудов, которые доставляют мозгу обогащенную кислородом кровь. Также физические упражнения стимулируют развитие новых нервных клеток, укрепляют связи (синапсы) между нейронами мозга. Как результат – наш основной орган становится гибким, продуктивным и более производительным, он быстро адаптируется к различным изменениям окружающей среды. Упражнения укрепляют память и улучшают качество мыслительных процессов – как прямо, так и косвенно

️Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки, развивает неврологическую пластичность. То есть появляется функциональный запас, который гарантирует защиту организма от потери этих важнейших клеток в будущем.

️Высыпайтесь. Во время полноценного ночного сна происходит очищение головного мозга от нейротоксинов, накопление которых провоцирует развитие различных заболеваний нервной системы. Поскольку процесс очищения происходит довольно медленно, то человеку необходим здоровый восьмичасовой сон.