Бөгөн Мәжит Ғафуриҙың тыуыуына - 146 йыл

БӨТҺӨН ҺУҒЫШ
Беҙ ирекле, беҙ граждан, шатланып алдыҡ һулыш,
Тик ана унда һаман ҡан, ҡурҡыныс, көн-төн һуғыш.
Бында беҙ кешелек өсөн: "Һәр кем тигеҙ булһын!" - тибеҙ,
Унда ҡалалар, ауылдар ер менән булған тигеҙ.
Бында азатлыҡ ауазы ерҙе, күкте яңғырата,
Унда беҙҙең күп туғандар, тилмереп, телһеҙ ята.
Унда хәсрәт, унда ҡайғы, унда ҡан һәм күҙ йәше,
Унда мылтыҡ, унда һөңгө, унда тик туп йәҙрәһе.
Ундағы беҙҙең туғандар туп ата бер-береһенә
Ҡырыла унда ниндәй йәндәр, ҡандары ергә һеңә.
Ул туғандарҙың сисәйек ҡулдарын, алһын һулыш,
Ҡысҡырайыҡ бер юлы: "Бөтһөн һуғыш!.. Бөтһөн һуғыш!.."
/Мәжит Ғафури, 1917 йыл/
#ЮлайКәримовфотоһы