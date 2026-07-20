+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Июля , 09:06

Бөгөн Мәжит Ғафуриҙың тыуыуына - 146 йыл

#ЮлайКәримовфотоһы

Бөгөн Мәжит Ғафуриҙың тыуыуына - 146 йылБөгөн Мәжит Ғафуриҙың тыуыуына - 146 йыл
Бөгөн Мәжит Ғафуриҙың тыуыуына - 146 йыл

БӨТҺӨН ҺУҒЫШ

Беҙ ирекле, беҙ граждан, шатланып алдыҡ һулыш,
Тик ана унда һаман ҡан, ҡурҡыныс, көн-төн һуғыш.

Бында беҙ кешелек өсөн: "Һәр кем тигеҙ булһын!" - тибеҙ,
Унда ҡалалар, ауылдар ер менән булған тигеҙ.

Бында азатлыҡ ауазы ерҙе, күкте яңғырата,
Унда беҙҙең күп туғандар, тилмереп, телһеҙ ята.

Унда хәсрәт, унда ҡайғы, унда ҡан һәм күҙ йәше,
Унда мылтыҡ, унда һөңгө, унда тик туп йәҙрәһе.

Ундағы беҙҙең туғандар туп ата бер-береһенә
Ҡырыла унда ниндәй йәндәр, ҡандары ергә һеңә.

Ул туғандарҙың сисәйек ҡулдарын, алһын һулыш,
Ҡысҡырайыҡ бер юлы: "Бөтһөн һуғыш!.. Бөтһөн һуғыш!.."

 

/Мәжит Ғафури, 1917 йыл/

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика