Андрей Назаров Салауатҡа БПЛА һөжүменең эҙемтәләре хаҡында һөйләне

"Уҙған шишәмбелә Салауат сәнәғәт зонаһына дошман БПЛА-ларының күпләп һөжүме кире ҡағылды. Унда бәреп төшөрөлгән беспилотниктарҙың емереклектәре ҡолауы арҡаһында төтөн усаҡтары барлыҡҡа килде. Бәхеткә күрә, зыян күреүселәр юҡ. Оборона министрлығы, „БАРС“ отряды һәм предприятиеларҙың көстәре менән был пилотһыҙ аппараттарҙы юҡ итеү мөмкин булды, шуға күрә төп объекттар зыян күрмәне. Әммә ресурстар үткәрелгән һәм электр кабелдәре һалынған эстакадалар зыян күргән. Уларҙың бер өлөшө хәҙер тергеҙелгән, ҡалғаны тиҙҙән тамамланасаҡ. Беҙ ҙур юғалтыуҙарһыҙ һөжүмде кире ҡаға алдыҡ, - тип аңлатма бирҙе Назаров.
Башҡортостан властары алдында республиканың сәнәғәт объекттарына ошондай һөжүмдәрҙең эҙемтәләрен кәметеү бурысы тора, тип һыҙыҡ өҫтөнә алды төбәк хөкүмәте рәйесе.
«Шул уҡ көндө, 14 июлдә, республика Башлығы Радий Хәбиров уҙғарған төбәк оперштабының күсмә ултырышы үтте. Стратегик объекттарҙы яҡлауҙы көсәйтеүҙе тикшерҙеләр, террористик һөжүмдәр хәүефе шарттарында сәнәғәт эше мәсьәләләрен, ғәҙәттән тыш хәл осрағында ведомство-ара үҙ-ара эш итеү һәм диверсияға оператив яуап биреү сараларын ҡаранылар. Хәҙер беҙ күберәк һаҡланабыҙ, әммә, шулай ҙа, беҙҙең промобъекттарға бындай һөжүмдәрҙең эҙемтәләрен кәметергә кәрәк», — тине Назаров.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Салауат сәнәғәт объекттарына 32 БПЛА йүнәлтелгәйне.