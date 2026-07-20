+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Июля , 07:30

Андрей Назаров Салауатҡа БПЛА һөжүменең эҙемтәләре хаҡында һөйләне

  Салауаттағы нефть химияһы комплексына пилотһыҙ аппараттарҙың һөжүме Башҡортостан биләмәһендә булғандарҙың иң күләмлеһе булды. Был хаҡта Республика хөкүмәтенең ЦУР-ҙағы оператив кәңәшмәһендә БР Премьер-министры Андрей Назаров белдерҙе.

Андрей Назаров Салауатҡа БПЛА һөжүменең эҙемтәләре хаҡында һөйләнеАндрей Назаров Салауатҡа БПЛА һөжүменең эҙемтәләре хаҡында һөйләне
Андрей Назаров Салауатҡа БПЛА һөжүменең эҙемтәләре хаҡында һөйләне

"Уҙған шишәмбелә Салауат сәнәғәт зонаһына дошман БПЛА-ларының күпләп һөжүме кире ҡағылды. Унда бәреп төшөрөлгән беспилотниктарҙың емереклектәре ҡолауы арҡаһында төтөн усаҡтары барлыҡҡа килде. Бәхеткә күрә, зыян күреүселәр юҡ. Оборона министрлығы, „БАРС“ отряды һәм предприятиеларҙың көстәре менән был пилотһыҙ аппараттарҙы юҡ итеү мөмкин булды, шуға күрә төп объекттар зыян күрмәне. Әммә ресурстар үткәрелгән һәм электр кабелдәре һалынған эстакадалар зыян күргән. Уларҙың бер өлөшө хәҙер тергеҙелгән, ҡалғаны тиҙҙән тамамланасаҡ. Беҙ ҙур юғалтыуҙарһыҙ һөжүмде кире ҡаға алдыҡ, - тип аңлатма бирҙе Назаров.

Башҡортостан властары алдында республиканың сәнәғәт объекттарына ошондай һөжүмдәрҙең эҙемтәләрен кәметеү бурысы тора, тип һыҙыҡ өҫтөнә алды төбәк хөкүмәте рәйесе.

«Шул уҡ көндө, 14 июлдә, республика Башлығы Радий Хәбиров уҙғарған төбәк оперштабының күсмә ултырышы үтте. Стратегик объекттарҙы яҡлауҙы көсәйтеүҙе тикшерҙеләр, террористик һөжүмдәр хәүефе шарттарында сәнәғәт эше мәсьәләләрен, ғәҙәттән тыш хәл осрағында ведомство-ара үҙ-ара эш итеү һәм диверсияға оператив яуап биреү сараларын ҡаранылар. Хәҙер беҙ күберәк һаҡланабыҙ, әммә, шулай ҙа, беҙҙең промобъекттарға бындай һөжүмдәрҙең эҙемтәләрен кәметергә кәрәк», — тине Назаров.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Салауат сәнәғәт объекттарына 32 БПЛА йүнәлтелгәйне.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика