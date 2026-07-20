20 июлгә ҡарата Башҡортостанда яғыулыҡ торошо

Республика Оперштабының эше әүҙем дауам итә, ул тәүлек әйләнәһенә заправкаларҙа сираттарҙы һәм уларҙа бензиндың булыуын күҙәтә. Әлеге ваҡытта ниндәй хәл?

Был хаҡта беҙ тармаҡтың алдынғы эксперттары менән һөйләштек. Студия ҡунаҡтарында БР-ҙың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Эдуард Мостафин һәм төбәктең сауҙа һәм хеҙмәтләндереү министры Константин Климин бар.

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Какая ситуация на данный момент после выходных?

Ситуация сложная, но контролируемая. В ряде районов ситуация была острой, но бензовозы дошли до заправок: например, в Аскинском районе бензовоз приехал в воскресенье. По состоянию на 18:00 воскресенья в Уфе была 1351 машина в очереди. Сейчас очередь из 972 автомобилей. Спрос на топливо по-прежнему сохраняется. К сожалению, ряд малых компаний на российской топливной бирже топливо приобрести не могут. Основная нагрузка легла на крупные сетевые заправки.

А что будет с мелкими заправками?

Они закупаются не на заводах, а у трейдеров. Не всегда есть доступ, да и цена соответствующая. На прошлой неделе цена была 140 рублей за литр. В этих условиях они вынуждены реализовывать продукцию исходя из закупочной цены. На днях прошло совещание в УФАС, на котором было принято решение особенно тщательно в связи с этим следить за ценами на малых АЗС, но замечаний пока нет. Стоит отметить - бензина по такой завышенной цене на заправках нет, по такой цене он предлагается компаниям на рынке. Средние цены по Башкортостану сейчас находятся на среднем уровне по Поволжью и ниже, чем в целом по России.

Бирск “фонил” на выходных по обращениям, что там с топливом?

Утром в городе стабильно был дизель, но сегодня топливо осталось для экстренных служб. Туда сегодня едет бензовоз с бензином и дизелем.

Почему нельзя регулировать количество топлива сразу, до его полного окончания на заправке?

Наши крупные нефтяные компании выступают в роли “врача”. Поставка топлива - процесс не быстрый. Надо учитывать налив, транспортировку. Кроме того, на длительность доставки безусловно влияет временное “плечо” при доставке топлива.

Ситуация не стала хуже?

Она пока не вышла на уровень 1,5-месячной давности, когда на заправках вовсе не было очередей. Но, тем не менее, власти делают всё, чтобы стабилизировать обстановку. Маленькие заправочные станции обеспечивали 6% рынка республики - это добавило сложности. При этом на 14% выросло производства бензина в Башкирии. Это хорошая, стабильная цифра, которая дает надежду на будущее.

Как обстановка в Баймаке?

Здесь обстановка очень напряженная. В районе 5 АЗС “Башнефти”, но только на одной имеется топливо.

Кто регулирует цены на заправках?

Цены контролирует УФАС. На сегодня спекуляций с ценами не выявлено. Цена складывается из погрузки, разгрузки, заработных плат и так далее.

Как себя чувствуют аграрии в Баймаке?

Ситуация стабильна. Производители заранее заключили договора на поставки ГСМ. Единственное, о чем они говорят - о лимитах на топливо. Мелкие производители получают топливо в рамках общих очередей.

Как жители Баймакского района узнают о том, где есть бензин?

Их информируют в социальных сетях, помимо этого работает и так называемое “сарафанное радио”, когда жители сами рассказывают друг другу о том, где есть бензин. Очередь в Баймакском районе на данный момент длится около 3 часов.

Как ситуация с топливом сказалась на качество услуг на заправках?

Эта ситуация неординарна в том числе для сотрудников АЗС, у них сейчас огромная нагрузка. Власти просят водителей проявлять уважение к сотрудникам заправочных станций.

Почему приложение “Башнефти” не работает, а “Лукойла” - работает?

Накануне на совещании с представителями компаний провели специальное совещание, вскоре все проблемные моменты будут исправлены. То же касается и табло на заправках.

Как заправляться инвалидам на заправках без очереди?

Все правила пропуска инвалидов без очередей находятся в уголке покупателя. Правом прохода без очереди могут воспользоваться инвалиды I и II группы, а также те, кто сопровождает ребенка-инвалида. Алгоритм такой: инвалид подходит к оператору и сообщает ему о своем статусе. Тогда его должны пригласить к колонке вне очереди.

Когда стабилизируется ситуация в районах?

Бензовозы туда уже идут, жителям нужно немного подождать.

Не скажется ли ситуация с топливом на ценах в магазинах?

В общей сложности Башкирия обладает продуктовым запасом на 40 дней. Если и будут какие-то изменения, то не из-за бензина, а, например, из-за сезона. Так, цена на картошку осенью станет дешевле, потому что осень - время сбора свежей картошки. В этом плане власти работают в связке с УФАС, поэтому цены находятся под контролем.

Откроются ли малые АЗС?

Да. Это произойдет быстрее, если у них получится купить топливо у трейдеров по низкой цене.

Есть ли у нас недостаток бензовозов?

Недостатка нет, но вопрос в размере самого бензовоза, он не безразмерный. Да и на самой заправке хранилище не бесконечное.

Будет ли дорожать бензин?

Все зависит от производителя. Сейчас на текущий момент в регионе повышение цен не является экстраординарным.

Когда откроются заправки в Благовещенске?

Уже сегодня в город приедет бензовоз, заправки откроются.

Александр Беляев