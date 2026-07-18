+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Июля , 03:51

Ейәнсура районы хакимиәте башлығын юбилейы менән ҡотлайбыҙ!

Ейәнсура районы хакимиәте башлығы Дәмин Марат улы Юланов юбилейын билдәләй. Ошо күркәм ғүмер байрамы уңайынан уны ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ!

Ейәнсура районы хакимиәте башлығын юбилейы менән ҡотлайбыҙ!Ейәнсура районы хакимиәте башлығын юбилейы менән ҡотлайбыҙ!
Ейәнсура районы хакимиәте башлығын юбилейы менән ҡотлайбыҙ!

✅Дәмин Марат улы етәкселегендә Ейәнсура районы йылдан-йыл үҫешә, матурлана. Ауылдарҙың һәм район үҙәгенең төҙөкләнеүе, шишмәләрҙең яңыртылыуы, эшҡыуарлыҡтың үҫеше, инвестициялар йәлеп ителеүе – барыһы ла райондың дөрөҫ юлдан барыуын күрһәтә. Был эштәрҙең башында тәжрибәле, маҡсатлы етәксе Дәмин Марат улы тора. Ул Ейәнсура районы һәм республика үҫешенә индергән ҙур өлөшө, күп йыллыҡ намыҫлы хеҙмәте өсөн Салауат Юлаев ордены менән дә бүләкләнгән.

✅Юбилей көнөндә Һеҙгә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, ғаилә бәхете, яңынан-яңы уңыштар, Ейәнсура районы халҡы мәнфәғәтендә киләсәктә лә һөҙөмтәле хеҙмәт итеүегеҙҙе теләйбеҙ. Юбилейығыҙ мөбәрәк булһын!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика