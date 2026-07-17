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17 Июля , 05:05

Төбәкте үҫтереүгә - 54 меңдән ашыу тәҡдим!

В Башкортостане продолжается сбор инициатив от граждан, касающихся приоритетов развития территорий и решения повседневных вопросов. На сегодняшний день жители республики передали свыше 54 тысяч письменных обращений.  

Төбәкте үҫтереүгә - 54 меңдән ашыу тәҡдим!Төбәкте үҫтереүгә - 54 меңдән ашыу тәҡдим!
Төбәкте үҫтереүгә - 54 меңдән ашыу тәҡдим!

Сбор предложений ведется в рамках формирования новой Народной программы, в частности, на площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Граждане направляют свои пожелания по самым разным сферам жизни: от благоустройства дворов и ремонта дорог до поддержки семей, развития образования и медицины. Каждое обращение систематизируется для дальнейшего учета при формировании программных приоритетов.

Для удобства жителей предусмотрен онлайн-формат участия на специализированном сайте естьрезультат.рф   Такой подход делает участие максимально доступным для всех категорий граждан, в том числе для тех, кто не может передать свои пожелания лично.

Отмечается, что к созданию программы активно присоединились участники СВО и их семьи, предлагая конкретные решения для развития региона.

«Это живой диалог с жителями. Именно люди лучше всех знают, какие проблемы требуют решения в первую очередь. Более 54 тысяч письменных предложений — это серьезный показатель вовлеченности граждан. Все идеи и предложения по улучшению жизни в регионе можно передать в приёмную, местные отделения или в онлайн-формате».   В настоящее время сбор инициатив от населения и актуализацию своих рабочих программ осуществляют также и другие партии, представленные в республике, выстраивая собственные форматы взаимодействия с гражданами», — прокомментировала ход сбора инициатив руководитель региональной общественной приемной Эльвира Аиткулова.

Фото: пресс-служба РИК.

Автор:Айбулат Ишназаров
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