«Машинаһы эргәһендә ярты миллион һум аҡса тапҡан

— Был хәл 2022 йылдың август айында булғайны, — тип иҫкә ала Регина. — Күршебеҙ Гөлсөм апай һәм улым Данил менән Күмертауға килдек. Ауылдан автобус йыш йөрөмәй, магазиндар ҙа юҡ тиерлек. Шуға күрә ауылдаштар шылтыратып, юл ыңғайы кәрәкле әйберҙәр алып ҡайтыуҙы һорай. Мин үҙем машина рулендә инем, – ти.
Сауҙа үҙәгендә кәрәк-яраҡты алып сыҡҡандан һуң, Регина көтмәгәндә үҙенең машинаһы янында ҡалын ғына аҡса төргәген күрә.
— Башта был ысын аҡса түгелдер тип уйланым. Хатта кире ташлап ҡуйҙым. Әммә улым Данил: «Әсәй, бында бөтә һаҡлау билдәләре бар», — тигәс, яңынан алып ҡараным. Шунда уҡ полицияға шылтыраттым, – тип һүҙен дауам итә.
Полиция хеҙмәткәрҙәре тәүҙә аптырап ҡала.
— «Ниңә беҙгә шылтыраттығыҙ?» — тиҙәр. Мин иһә: «Аллаһтың язаһынан ҡурҡам. Был аҡса кемгәлер бик кәрәк булғандыр. Бәлки, кеше ипотекаға фатир алырға тәүге иғәнәһен йыйғандыр. Юғалтҡан кеше хәҙер ҡайғыралыр», — тием.
Бер аҙҙан аҡсаһын эҙләп йөрөгән ҡатын килеп сыға. Баҡһаң, ул эшҡыуар ҡатын икән. Банктан ярты миллион һум аҡсаһын алып, юлда онотоп ҡалдырғанмы, төшөрөп ҡалдырғанмы - уны героинябыҙҙан төпсөнөп һорашманыҡ . Регина унан банкттан алған чекты күрһәтеүҙе һорай ҙа, уны үҙ хужаһына ҡайтара.
Ваҡиға урынына килгән полиция хеҙмәткәре Регинаның улы Данилдың да намыҫлы булыуын билдәләп, рәхмәт йөҙөнән малайҙы бүләкләргә тәҡдим итә. Аҡсаһын юғалтҡан ҡатын Данилға 5 мең һум аҡса бирә.
— Минең өсөн иң мөһиме — күңелемдең тыныс булыуы. Аллаһы Тәғәлә алдында йөҙөм аҡ. Сит кешенең малы бер ҡасан да бәхет килтермәй. Тапҡан аҡсаны хужаһына ҡайтарҙым, — ти Регина.
Уның был аҙымына полиция хеҙмәткәрҙәре лә һоҡланып, уны Почет грамотаһы менән билдәләй.
Был ваҡиға намыҫлылыҡ, кешелеклелек һәм изгелек кеүек ҡиммәттәрҙең бөгөн дә әһәмиәтен юғалтмауын йәнә бер ҡат иҫбатлай.
АВТОР фотоһы.