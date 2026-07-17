Күптәр БПЛА операторы булырға теләй

Күптәрҙе буласаҡ БПЛА (осоусыһыҙ осоу аппараты) операторы үҙенә конкрет йүнәлеш һайлай аламы тигән һорау ҡыҙыҡһындыра. Был хаҡта контракт буйынса хәрби хеҙмәткә һайлап алыу пункты офицеры Алмаз Абдрахманов аңлатма бирҙе.
Уның һүҙҙәренсә, буласаҡ операторҙың ниндәй бурысты яҡшыраҡ башҡарасағы уҡыу процесында асыҡлана.
– Әлбиттә, кандидат ҡайһы йүнәлештә һөҙөмтәлерәк эшләйәсәге полигондағы әҙерлек барышында билдәләнә. БПЛА операторҙары төрлө хәрби бурыстар үтәй: разведка алып бара, биләмәне күҙәтә, дошмандың техникаһын һәм тере көсөн зарарһыҙландырыу буйынса операцияларҙа ҡатнаша. Был бурыстарҙың һәр береһе лә бер үк кимәлдә мөһим, – тине Алмаз Абдрахманов.
Эксперт шулай уҡ контракт төҙөү тәртибе тураһында ла һөйләне. Уның әйтеүенсә, бөтә процедура уртаса өс көн эсендә башҡарылырға мөмкин.
Кандидат иртән һайлап алыу пунктына килеп теркәлә, артабан хәрби-табип комиссияһын үтә. Шунан һуң кәрәкле анализдар тапшыра, медицина тикшереүҙәре үтә, хоҡуҡ һаҡлау органдары тарафынан тейешле тикшереүҙәр үткәрелә. Һуңынан буласаҡ БПЛА операторы һайлап алыу этабын үтә. Әгәр уңай ҡарар ҡабул ителһә, икенсе көндө үк ул хәрби хеҙмәт урынына ебәрелә.