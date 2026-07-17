+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Июля , 07:00

Күптәр БПЛА операторы булырға теләй

Башҡортостанда яңы төр ғәскәрҙәргә контракт буйынса яугирҙар туплау дауам итә. Яңы подразделениеларға нигеҙҙә 18 йәштән 35 йәшкә тиклемге ир-егеттәр ҡабул ителә. Шул уҡ ваҡытта водитель, сапер, ашнаҡсы кеүек хәрби-иҫәп белгеслектәренә 45 йәшкә тиклемге кандидаттар ҙа ҡарала.

Күптәр БПЛА операторы булырға теләйКүптәр БПЛА операторы булырға теләй
Күптәр БПЛА операторы булырға теләй

Күптәрҙе буласаҡ БПЛА (осоусыһыҙ осоу аппараты) операторы үҙенә конкрет йүнәлеш һайлай аламы тигән һорау ҡыҙыҡһындыра. Был хаҡта контракт буйынса хәрби хеҙмәткә һайлап алыу пункты офицеры Алмаз Абдрахманов аңлатма бирҙе.

Уның һүҙҙәренсә, буласаҡ операторҙың ниндәй бурысты яҡшыраҡ башҡарасағы уҡыу процесында асыҡлана.

– Әлбиттә, кандидат ҡайһы йүнәлештә һөҙөмтәлерәк эшләйәсәге полигондағы әҙерлек барышында билдәләнә. БПЛА операторҙары төрлө хәрби бурыстар үтәй: разведка алып бара, биләмәне күҙәтә, дошмандың техникаһын һәм тере көсөн зарарһыҙландырыу буйынса операцияларҙа ҡатнаша. Был бурыстарҙың һәр береһе лә бер үк кимәлдә мөһим, – тине Алмаз Абдрахманов.

Эксперт шулай уҡ контракт төҙөү тәртибе тураһында ла һөйләне. Уның әйтеүенсә, бөтә процедура уртаса өс көн эсендә башҡарылырға мөмкин.

Кандидат иртән һайлап алыу пунктына килеп теркәлә, артабан хәрби-табип комиссияһын үтә. Шунан һуң кәрәкле анализдар тапшыра, медицина тикшереүҙәре үтә, хоҡуҡ һаҡлау органдары тарафынан тейешле тикшереүҙәр үткәрелә. Һуңынан буласаҡ БПЛА операторы һайлап алыу этабын үтә. Әгәр уңай ҡарар ҡабул ителһә, икенсе көндө үк ул хәрби хеҙмәт урынына ебәрелә.

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика