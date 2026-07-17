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17 Июля , 05:25

Артериаль гипертензиялы пациенттар артынан дистанцион күҙәтеү индерелде

Информационная кампания «Здоровье под контролем: измеряй давление, не выходя из дома!» началась в медицинских организациях.

Артериаль гипертензиялы пациенттар артынан дистанцион күҙәтеү индерелдеАртериаль гипертензиялы пациенттар артынан дистанцион күҙәтеү индерелде
Артериаль гипертензиялы пациенттар артынан дистанцион күҙәтеү индерелде

Акция направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи для пациентов, состоящих на диспансерном учете с артериальной гипертензией, и реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Основная цель кампании — снижение смертности и увеличение продолжительности жизни благодаря своевременному выявлению осложнений. Известные люди, лидеры общественного мнения и медицинские работники будут проводить информационно-разъяснительную работу о необходимости дистанционного наблюдения.

Все данные фиксируются в Республиканской информационно-аналитической системе (ГИСЗ РБ), что обеспечивает централизованный сбор и анализ информации. Пациенты включаются в систему только после оформления информированного добровольного согласия, а врачи и фельдшеры работают по четкому алгоритму. Доступ к информации получают страховые медицинские организации и территориальный фонд ОМС.

Автор:Айбулат Ишназаров
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