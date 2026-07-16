+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Июля , 04:00

Путин Хөкүмәт рәйесе урынбаҫары Марат Хөснуллин менән осрашты

Вице-премьер Президентҡа төҙөлөш тармағы эшенең төп һөҙөмтәләре хаҡында хәбәр итте. 

Путин Хөкүмәт рәйесе урынбаҫары Марат Хөснуллин менән осраштыПутин Хөкүмәт рәйесе урынбаҫары Марат Хөснуллин менән осрашты
Путин Хөкүмәт рәйесе урынбаҫары Марат Хөснуллин менән осрашты

Атап әйткәндә, һүҙ яңы күп фатирлы торлаҡты сафҡа индереү күләмдәре, биләмәләрҙе төҙөкләндереү һәм юл төҙөлөшө хаҡында барҙы.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика