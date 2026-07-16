Бюджет кредиттарын ҡайтарыуҙы кисектереү мөмкинлеге буласаҡ

– Ранее Правительство России с помощью бюджетных кредитов перекрывало проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности и экономики. Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с правительством обсуждается вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, — пояснил Сергей Собянин.



По его словам, для реализации этой инициативы потребуется решение на уровне Президента России.



Напомним, в апреле 2026 года Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей регионов с 2027–2029 годов на более поздний срок. Ожидается, что мера позволит субъектам высвободить значительные средства и направить их на первоочередные задачи.