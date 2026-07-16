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16 Июля , 04:30

Бюджет кредиттарын ҡайтарыуҙы кисектереү мөмкинлеге буласаҡ

С такой инициативой выступил член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин. Общая сумма задолженности регионов составляет около 300 миллиардов рублей.

Бюджет кредиттарын ҡайтарыуҙы кисектереү мөмкинлеге буласаҡБюджет кредиттарын ҡайтарыуҙы кисектереү мөмкинлеге буласаҡ
Бюджет кредиттарын ҡайтарыуҙы кисектереү мөмкинлеге буласаҡ

– Ранее Правительство России с помощью бюджетных кредитов перекрывало проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности и экономики. Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с правительством обсуждается вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, — пояснил Сергей Собянин.

По его словам, для реализации этой инициативы потребуется решение на уровне Президента России.

Напомним, в апреле 2026 года Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей регионов с 2027–2029 годов на более поздний срок. Ожидается, что мера позволит субъектам высвободить значительные средства и направить их на первоочередные задачи.

Автор:Айбулат Ишназаров
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