Биологик йәште бушлай белергә буласаҡ

В этом году особое внимание в программе фестиваля уделено медицинской диагностике, профилактике заболеваний и вопросам активного долголетия. Для гостей будет работать «Территория здоровья» – пространство, где каждый желающий сможет пройти комплексное обследование и получить индивидуальные рекомендации специалистов.

В шатровом павильоне рядом с центральной аллеей (ежедневно с 10:00 до 17:00) жителей и гостей республики ждут:

Экспресс-оценка базовых показателей здоровья – измерение артериального давления, пульса, индекса массы тела;

Комплексная диагностика в Центре медицины здорового долголетия – углубленное обследование, включающее оценку биологического возраста, выявление предрисков возникновения хронических заболеваний и маркеров преждевременного старения. По результатам диагностики специалисты центра разработают индивидуальную траекторию коррекции здоровья – персонализированный план мероприятий, направленный на укрепление организма и увеличение продолжительности активной жизни;

Консультации врача-терапевта Поликлиники № 43 – специалист проведет первичную оценку состояния здоровья, ответит на вопросы посетителей, даст рекомендации по профилактике заболеваний и, при необходимости, определит дальнейшую тактику обследования;

Лабораторная экспресс-диагностика – возможность оперативно пройти лабораторные исследования и получить результаты в кратчайшие сроки с последующей консультацией специалистов;

Бесплатная экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию – анонимное и конфиденциальное тестирование, которое проведут специалисты Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Приходите сами, приводите родных и друзей – забота о здоровье никогда не была такой доступной. Совместите полезное с приятным: банные традиции, спортивные состязания, гастрономические открытия и забота о себе – всё это ждёт вас 25–26 июля в парке «Кашкадан».

Вход свободный. Все консультации и обследования проводятся бесплатно. Тестирование на ВИЧ – анонимно и конфиденциально. Не упустите возможность узнать больше о состоянии своего здоровья, получить рекомендации специалистов и сделать ещё один шаг к активному долголетию!