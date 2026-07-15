Мостай Кәрим ҡатыны Рауза менән

1995 йылғы фото
Раузаға
Күпме йылдар инде йөрөтәменҺине йөрәгемдә,Йөрәгемде ҡаты сәнсеү алды,Ҡапыл үткән төндә.
Әллә ауыр ҡайғы бармы һинең?Әллә бармы шигең?Ә мин ҡурҡтым, юғалтам тип һинеЙөрәк ҡуйһа шиңеп.
#ЮлайКәримовфотоһы
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.