Дипломында ике квалификация булған белгестәр әҙерләнәсәк

С нового учебного года студенты нескольких гуманитарных направлений резидента Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, Уфимского государственного нефтяного технического университета, помимо своей основной специальности смогут осваивать параллельно «Прикладную информатику» либо «Менеджмент». Выпуск междисциплинарных специалистов отвечает целям Десятилетия науки и технологий по формированию кадрового потенциала для научно‑технологического суверенитета.



– УГНТУ переносит успешную практику двойных квалификаций с инженерных на гуманитарные направления. Студенты рекламы и медиакоммуникаций теперь смогут наравне с профильными дисциплинами осваивать прикладную информатику или менеджмент. Это не просто расширение образовательных программ, а признание того, что цифровые компетенции стали базовыми для любой профессии, – подчеркнула Председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.



Новшество коснётся первокурсников направлений подготовки «Реклама и связи с общественностью», «Медиакоммуникации», «Социально-культурная деятельность». По этим направлениям разработаны три новые цифровые «смешанные» программы: «Медиакоммуникации и цифровые медиатехнологии», «Цифровые коммуникации и информационные технологии в рекламе и связях с общественностью», «Цифровые коммуникации и информационные технологии в политике и государственном управлении».



– Такие изменения в вузе-участнике Евразийского НОЦ расширят карьерные перспективы студентов и повысят их конкурентоспособность на рынке труда. Сегодня цифровые компетенции становятся базовыми для любой профессии. Как мы видим, даже в рекламе, медиа и госуправлении нужны понимание ИТ‑инструментов и умение работать с данными. И такой подход напрямую работает на цель по созданию кадрового потенциала для научно‑технологического суверенитета в рамках Десятилетия науки и технологий, – отметил директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.



Студентов, обучающихся по этим программам, ожидает полноценный ИТ-блок в дополнение к своей основной программе. Они будут изучать в равной степени и профильные дисциплины, например, по рекламе и связям с общественностью, и дисциплины, связанные с информационными технологиями (программирование, информационную безопасность, системы корпоративного управления).



Кроме того, первокурсники профилей «Реклама и связи с общественностью», а также «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ» могут выбрать второй квалификацией «Менеджмент». То есть дополнительно они смогут изучать стратегическое управление персоналом, экономику предприятия и другие дисциплины.



– Уже несколько лет в рамках Евразийской политехнической школы УГНТУ реализуются инженерные программы с двойными квалификациями, где помимо основного инженерного направления («Нефтегазовое дело», «Строительство» или «Химическая технология»), ребята получают вторую квалификацию «Прикладная информатика». То есть при выпуске им выдают один диплом, в котором указываются сразу две квалификации. С этого года мы распространяем практику на программы гуманитарного направления. Мы уверены, что за программами двойных квалификаций будущее, – отметила проректор по учебно-методической работе Регина Карачурина.



На процедуре поступления в вуз новшество не скажется. Уже зачисленные на обучение ребята смогут в течение первого семестра принять решение и по желанию перевестись на программы двух квалификаций. При этом предметы основной специальности они будут изучать в потоке с основной группой, а дополнительную квалификацию - в объединенной группе двойных квалификаций.