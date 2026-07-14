Яғыулыҡҡа бәйле хәл-торош ҡасан яйланасаҡ?

"Ҡайһы бер ҡыйынлыҡтар бар, беҙ уларҙы ҙур компанияларыбыҙ менән берлектә хәл итәсәкбеҙ. Алдағы ике-өс көндә хәл тотороҡланыр, тип уйлайым. Әлбиттә, беҙҙә яғыулыҡ кәмемәне. Әммә билдәле бер кумулятив эффект барлыҡҡа килә, бәләкәй АЗС-тарҙа келәттәрҙә бензин ҡалдыҡтары булғанда, улар уларҙы әкренләп һата, ә бәләкәй заправкаларға башҡа яғыулыҡ килтермәйҙәр һәм улар ябыҡ торалар. Ҙур селтәрҙәр, әлбиттә, күләмдәрен арттыра. Өҫтәүенә, ихтыяждың артыуы ла йоғонто яһай, сөнки һәр сират — ул билдәле бер күләмдә яғыулыҡ, уны бактарға ҡойорға кәрәк. Әгәр тәүлек эсендә бер заправка 50 — гә яҡын автомобилде хеҙмәтләндерһә, бындай сираттарҙа 250-гә тиклем оҙатырға тура килә», - тип аңлатты Тыщенко.
Уның мәғлүмәте буйынса, әгәр республика ҡалаһында йәки районында ҙур селтәр АЗС-тары булһа, унда хәл тотош тотороҡло, һәм тәү сиратта килеп тыуған хәл ваҡ селтәрҙәрҙең клиенттарына йоғонто яһай.
"Бында мин компания етәкселәренә килешеү эшен әүҙемерәк алып барырға тәҡдим итәм, беҙ, әлбиттә, уларға тиҙләтелгән тәртиптә поставкаларға килешеү төҙөргә ярҙам итәбеҙ. Әммә шул уҡ ваҡытта шәхси эшҡыуарҙарҙың да социаль йөкләмәләре булырға тейеш, улар ҙа проблемаларҙы хәл итергә тейеш», — тип билдәләне Тыщенко.