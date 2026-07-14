+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 04:26

Владимир Путин яҡташтарыбыҙға юғары наградалар тапшырҙы

Рәсәй Президенты бер нисә яҡташыбыҙҙы орден-миҙалдар менән бүләкләү, шулай уҡ маҡтаулы исемдәр биреү тураһында указға ҡул ҡуйҙы.  

Владимир Путин яҡташтарыбыҙға юғары наградалар тапшырҙыВладимир Путин яҡташтарыбыҙға юғары наградалар тапшырҙы
Владимир Путин яҡташтарыбыҙға юғары наградалар тапшырҙы

Ғаилә институтын нығытыуҙа һәм балалар тәрбиәләүҙә ҙур ҡаҙаныштары өсөн Елена һәм Николай Матвеевтар «Ата-әсәлек даны» орденына лайыҡ булды.

Өфө фән һәм технологиялар университетының факультет деканы Гөлфирә Абдуллина һәм Өфө фән һәм технологиялар университетының физика-техника институты кафедраһы мөдире Рим Вәлиуллин юғары квалификациялы белгестәр әҙерләүҙәге, ғилми-педагогик эшмәкәрлектәге ҡаҙаныштары һәм күп йыллыҡ намыҫлы эше өсөн II «Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн» ордены миҙалын алды.

Республиканың Рус драма театры артисы Ирина Агашкова-Кореневаға – Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы, Өфө сәнғәт училищеһы уҡытыусыһы Нәйлә Йосопова һәм Рус драма театрының художество етәксеһе Елена Кондоянидиға Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре тигән маҡтаулы исем бирелде.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика