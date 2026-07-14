Урал аръяғы студенттарын әҙерләүгә - селтәрле программа

Этот стратегический образовательный проект открывает для студентов-медиков из Сибая и близлежащих районов Зауралья новые перспективы. Первый год обучения на базе сибайских площадок уже успешно завершили 7 студентов-медиков.

В рамках сетевой программы группа студентов медицинского университета, проживающих в Баймакском районе и на прилегающих территориях, проходит обучение по общеобразовательным дисциплинам на базе Сибайского филиала УУНиТ, профильные дисциплины студенты БГМУ изучают на базе Сибайского медицинского колледжа. Студенты участвуют во всех культурных и спортивных мероприятиях Сибайского филиала Уфимского университета науки и технологий. Несмотря на смену площадки, образовательный процесс строго регламентируется и контролируется медицинским университетом.

- Данный проект - это не просто удобство для отдельной группы студентов. Это важная инвестиция в кадровый потенциал Зауральского региона. Образовательный союз двух крупных вузов республики является ярким примером эффективного использования сетевой формы обучения для достижения национальных целей в области образования и здравоохранения, - отметила председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Преимущества для обучающихся огромные: студенты-медики проживают либо у себя дома, либо в общежитиях филиала и тем самым существенно сокращают финансовые и временные затраты, связанные с переездом и проживанием в Уфе. Интегрировать учебный процесс с практикой помогают и учреждения здравоохранения города, которые находятся в шаговой доступности.

- Хочу сказать спасибо за мудрое решение – дать нам, первокурсникам из Баймакского района, возможность начать обучение в медуниверситете, оставаясь в Сибае. Профильные дисциплины, гистологию, анатомию, сестринское дело мы осваивали в Сибайском медицинском колледже, благодарю преподавателей за профессионализм и полученные знания. Спасибо преподавателям УУНиТ, которые дали знания по общеобразовательным дисциплинам – особенно покорили пары по истории и химии, - поделилась Айзиля Хамитова, студентка 1 курса БГМУ по направлению «Лечебное дело».

Сетевая форма обучения стирает географические границы. Развивая данное направление, вузы укрепляют свои позиции как современные динамично развивающиеся образовательные, научные центры, готовящие высококвалифицированных специалистов.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и стрятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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