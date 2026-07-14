+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 14:30

Талҡаҫ

#ЮлайКәримовфотоһы

ТалҡаҫТалҡаҫ
Талҡаҫ

Талҡаҫ, Талҡаҫ!
Нисәнсе ҡат инде һиңә килеп,
Хозурлығың менән һоҡланам!
Әле бына ярың шығырым тулы, -
Һиңә килә һис йәм тапмаған.
Матурлығың һинең, көмөш тулҡындарың,
Көньяҡ диңгеҙҙәргә биргеһеҙ.
Бер аҙ ғына булған бында кеше,
Һис кенә лә торалмаҫ һинһеҙ!
Әйләнәңдә мәғрүр ҡаяларың,
Керпек-ҡаштай урман, йәшеллек,
Ҡарап баҡһаң, күҙең айыра алмай,
Һоҡланыуҙан, иҫең китерлек!
Буйҙарыңды иңләй аҡсарлаҡтар,
Ҡарпып уйнай өҫтөңдә балыҡ.
Яндарыңда торам, инде нисәнсе ҡат,
Тәү күргәндәй, һиңә таң ҡалып.
Эй, Талҡаҫым, - йөҙөк ҡашым минең,
Ирәндегем - минең таш йортом!
Бар донъялар имен-аман булып,
Сәскә атһын ине башҡортом!!!
Яндарыңа килеп, Талҡаҫ, - ғәзиз күлем,
Хозурлыҡты күреп туйманым...
Матурлығың һинең ҡыл өҫтөндә...
Тулҡындарға ҡарап уйланым...


Мансур Рахимгулов

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика