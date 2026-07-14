Салауатҡа БПЛА һөжүме республиканың яғыулыҡ баҙарында сағылыш тапмаясаҡ

БЮТ тбрифингының тура эфирында республиканың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Олег Тыщенко ошо турала белдерҙе.
«Республикала яғыулыҡ баҙары тотороҡло – был беҙҙең заводтар һәм башҡа төбәктәрҙән ташыу. Шуға күрә Салауат ҡалаһында булған хәл яғыулыҡ баҙарында сағылыш тапмаясаҡ. Беҙҙең производство ҡеүәттәре төбәкте артығы менән тәьмин итергә мөмкинлек бирә, бынан тыш, запастар бар. Халыҡты борсолмаҫҡа, тыныс булырға һәм үҙебеҙ тыуҙырған ығы-зығыға бирелмәҫкә саҡырам. Яғыулыҡ етерлек күләмдә буласаҡ», — тип ышандырҙы Тыщенко.