+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 11:00

Салауатҡа БПЛА һөжүме республиканың яғыулыҡ баҙарында сағылыш тапмаясаҡ

Дошмандың пилотһыҙ осоу аппараттарының Салауат сәнәғәт зонаһына кире ҡағылған һөжүме эҙемтәләре Башҡортостанда яғыулыҡ менән бәйле хәлгә йоғонто яһамаясаҡ.

Салауатҡа БПЛА һөжүме республиканың яғыулыҡ баҙарында сағылыш тапмаясаҡСалауатҡа БПЛА һөжүме республиканың яғыулыҡ баҙарында сағылыш тапмаясаҡ
Салауатҡа БПЛА һөжүме республиканың яғыулыҡ баҙарында сағылыш тапмаясаҡ

БЮТ тбрифингының тура эфирында республиканың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Олег Тыщенко ошо турала белдерҙе.

«Республикала яғыулыҡ баҙары тотороҡло – был беҙҙең заводтар һәм башҡа төбәктәрҙән ташыу. Шуға күрә Салауат ҡалаһында булған хәл яғыулыҡ баҙарында сағылыш тапмаясаҡ. Беҙҙең производство ҡеүәттәре төбәкте артығы менән тәьмин итергә мөмкинлек бирә, бынан тыш, запастар бар. Халыҡты борсолмаҫҡа, тыныс булырға һәм үҙебеҙ тыуҙырған ығы-зығыға бирелмәҫкә саҡырам. Яғыулыҡ етерлек күләмдә буласаҡ», — тип ышандырҙы Тыщенко.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика