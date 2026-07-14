«МХО-лағы тәжрибә тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә», – ти БПЛА операторы

Уның һүҙҙәренсә, фронтта тупланған тәжрибә тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә. Бөгөн пилотһыҙ осоу аппараттары геодезияла, ауыл хужалығында, ерҙе картаға төшөрөүҙә, шулай уҡ Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы һәм хоҡуҡ һаҡлау органдары эшендә киң ҡулланыла. Хәҙер хәрби маҡсаттарҙа файҙаланылған технологиялар киләсәктә баҫыуҙарҙы эшкәртеүгә, игенселек һөҙөмтәлелеген арттырыуға һәм башҡа халыҡ хужалығы тармаҡтарын үҫтереүгә хеҙмәт итә ала.
Башҡортостанда ла был йүнәлеш әүҙем үҫешә. 2025 йылда республикала пилотһыҙ аппараттар ярҙамында 25 мең гектарҙан ашыу ауыл хужалығы ерҙәре эшкәртелгән, ә 9 меңдән ашыу пилотһыҙ аппарат етештерелгән.
Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеү тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте башбат.рф сайтында йәки 122 телефоны буйынса алырға мөмкин.