+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 08:05

«МХО-лағы тәжрибә тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә», – ти БПЛА операторы

«Себер» бригадаһының пилотһыҙ осоу аппараттары хеҙмәте начальнигы, «Тир» позывнойлы хәрби әйтеүенсә, БПЛА операторы — ул аппарат менән идара итеүсе генә түгел, ә инженерлыҡ белеме булған, ҡатмарлы шарттарҙа тиҙ һәм дөрөҫ ҡарар ҡабул итә белгән белгес тә.

«МХО-лағы тәжрибә тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә», – ти БПЛА операторы«МХО-лағы тәжрибә тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә», – ти БПЛА операторы
«МХО-лағы тәжрибә тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә», – ти БПЛА операторы

Уның һүҙҙәренсә, фронтта тупланған тәжрибә тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә. Бөгөн пилотһыҙ осоу аппараттары геодезияла, ауыл хужалығында, ерҙе картаға төшөрөүҙә, шулай уҡ Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы һәм хоҡуҡ һаҡлау органдары эшендә киң ҡулланыла. Хәҙер хәрби маҡсаттарҙа файҙаланылған технологиялар киләсәктә баҫыуҙарҙы эшкәртеүгә, игенселек һөҙөмтәлелеген арттырыуға һәм башҡа халыҡ хужалығы тармаҡтарын үҫтереүгә хеҙмәт итә ала.

Башҡортостанда ла был йүнәлеш әүҙем үҫешә. 2025 йылда республикала пилотһыҙ аппараттар ярҙамында 25 мең гектарҙан ашыу ауыл хужалығы ерҙәре эшкәртелгән, ә 9 меңдән ашыу пилотһыҙ аппарат етештерелгән.

Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеү тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте башбат.рф сайтында йәки 122 телефоны буйынса алырға мөмкин.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика