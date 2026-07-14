Енси юл менән күскән ауырыуҙарҙы иҫкәртеү аҙналығы башланеды



ИППП — это инфекционные заболевания, наиболее частый путь заражения — половой контакт. Возбудителями болезни являются — бактерии, вирусы, грибы, простейшие.

Основная причина заражения — незащищённый половой контакт. Источником инфекции служит партнёр, даже если у него нет внешних симптомов ИППП.

В редких случаях инфекции передаются другими путями:

контактно-бытовой — через предметы гигиены, полотенца, одежду, используемые совместно с больным человеком;

через слюну — например, так передаётся вирус простого герпеса;

через кровь — так происходит заражение вирусом гепатита и иммунодефицита человека.

Некоторые меры профилактики ИППП:

отказ от раннего начала половой жизни;

исключение случайных половых связей;

сокращение числа половых партнёров и выбор одного наиболее надёжного;

использование средств индивидуальной профилактики ИППП;

вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) и вируса гепатита В.

Для успешного лечения и предотвращения осложнений необходимо при появлении симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Для своевременной диагностики инфекций, передающихся половым путём, необходимо периодическое, в том числе профилактическое, обследование. Это позволяет снизить риск развития осложнений и нарушений репродуктивной функции