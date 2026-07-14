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14 Июля , 04:27

Енси юл менән күскән ауырыуҙарҙы иҫкәртеү аҙналығы башланеды

С 13 по 19 июля 2026 года Министерством здравоохранения Российской Федерации объявлена Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путём (ИППП).


➡️ИППП — это инфекционные заболевания, наиболее частый путь заражения — половой контакт. Возбудителями болезни являются — бактерии, вирусы, грибы, простейшие.
💏Основная причина заражения — незащищённый половой контакт. Источником инфекции служит партнёр, даже если у него нет внешних симптомов ИППП.
В редких случаях инфекции передаются другими путями:
🔸контактно-бытовой — через предметы гигиены, полотенца, одежду, используемые совместно с больным человеком;
🔸через слюну — например, так передаётся вирус простого герпеса;
🔸через кровь — так происходит заражение вирусом гепатита и иммунодефицита человека.
🔻Некоторые меры профилактики ИППП:
🔹отказ от раннего начала половой жизни;
🔹исключение случайных половых связей;
🔹сокращение числа половых партнёров и выбор одного наиболее надёжного;
🔹использование средств индивидуальной профилактики ИППП;
🔹вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) и вируса гепатита В.
❗Для успешного лечения и предотвращения осложнений необходимо при появлении симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Для своевременной диагностики инфекций, передающихся половым путём, необходимо периодическое, в том числе профилактическое, обследование. Это позволяет снизить риск развития осложнений и нарушений репродуктивной функции

Автор:Айбулат Ишназаров
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