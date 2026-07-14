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14 Июля , 09:47

Бөтә Рәсәй педагогия балында ҡыҙыл дипломдар тапшырылды

В Москве прошел Всероссийский педагогический бал, на котором лучшие выпускники педагогических вузов страны получили дипломы с отличием.

Бөтә Рәсәй педагогия балында ҡыҙыл дипломдар тапшырылдыБөтә Рәсәй педагогия балында ҡыҙыл дипломдар тапшырылды
Бөтә Рәсәй педагогия балында ҡыҙыл дипломдар тапшырылды

Торжественное мероприятие состоялось в Московском педагогическом государственном университете и было приурочено к Году единства народов России.

Участниками бала стали 400 студентов из разных регионов страны, показавших высокие результаты в учебе, науке, проектной и общественной деятельности. Дипломы с отличием выпускникам вручили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Резидент Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, Акмуллинский университет на федеральной площадке был представлен двумя выпускниками. Это Марат Ишмухаметов, выпускник магистратуры Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий, стипендиат Президента России, и Арина Ушаридзе, выпускница направления «География и биология».

В университете отмечают, что участие выпускников во Всероссийском педагогическом балу стало признанием качества подготовки будущих педагогов.

— В 2026 году БГПУ имени М. Акмуллы выпустил 1810 специалистов, 597 из них получили дипломы с отличием. Сегодняшние выпускники — это не просто студенты, которые хорошо учились. Это молодые профессионалы, которые уже сейчас формируют будущее российского образования: запускают проекты, работают с детьми, развивают самоуправление и предлагают новые решения. Их участие в таком знаковом событии - показатель качества подготовки в нашем университете и высокой планки, которую мы держим, — сказал ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.

Марат Ишмухаметов отметил, что участие в балу позволило почувствовать масштаб педагогической профессии и ее значение для страны.

— На сегодняшнем мероприятии особенно чувствуется масштаб профессии: ты не просто студент, а часть большой педагогической семьи России. Мое направление позволяет сохранить строгость и логику точных наук и при этом сделать их понятными и живыми для детей. Именно поэтому я делал диплом как стартап, чтобы это был реальный практический продукт. Спасибо родному университету и наставникам за то, что научили не только методике, но и отношению к делу, — поделился будущий педагог.

Арина Ушаридзе во время обучения активно совмещала академическую подготовку с практической работой с детьми, участвовала в научных инициативах и общественной жизни университета. По ее словам, получение диплома с отличием на федеральной площадке стало важным личным и профессиональным событием.

— Для меня Всероссийский педагогический бал в Москве - событие, которое хочется запомнить навсегда. Получить красный диплом на площадке, посвященной Году единства народов России, - это не просто личная награда, а знак того, что труд студентов из разных многонациональных регионов России видят и ценят. Сама идея бала очень созвучна сути педагогической профессии: учитель каждый день работает с разными людьми, помогает выстраивать диалог, находить общие смыслы, объединять. В этом и есть настоящее единство, — сказала Арина Ушаридзе.

Она также поблагодарила БГПУ имени М. Акмуллы и наставников за подготовку и поддержку.

— Теперь хочется нести эти ценности дальше - в свою работу, в свой регион, — добавила выпускница.

Акмуллинский университет является одним из резидентов Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Участие его выпускников в федеральных мероприятиях такого уровня подчеркивает роль кампуса и вузов-резидентов в подготовке молодых специалистов, которые будут работать в образовании, науке и социальной сфере.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

Автор:Айбулат Ишназаров
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