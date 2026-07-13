Бала саҡтан хәрби булырға хыялланған

Бала саҡтан уҡ хәрби булырға хыялланған егет Суворов училищеһына уҡырға инә алмай. Әммә спорт менән даими шөғөлләнеүе, атыу күнекмәләре һәм компьютер уйындары менән ҡыҙыҡһыныуы хәрби хеҙмәттә ярҙам итә. Юрист һөнәренә уҡырға инеүен ваҡытлыса кисектереп, уҙған йылдың сентябрендә Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөй. Ата-әсәһе лә уның ҡарарын тулыһынса хуплай. Ир-егет Ватанын һаҡларға тейеш, тип иҫәпләй.
Уның тәүге хәрби һынауы ҡышҡы штурм ваҡытында була. Алты кешенән торған төркөм менән етәкселек иткәндә, улар дошман уты һәм миномёт һөжүме аҫтында ҡала. Көслө шартлау һөҙөмтәһендә Алан контузия ала, боҙло һыуға эләгә. Әммә ул үҙендә көс табып, тоғро иптәше ярҙамы менән туғыҙ саҡрымға яҡын араны үтеп, үҙҙәренекенә барып етә. Һөжүм барышында терәк пункты алынмаһа ла, төркөм туплаған разведка мәғлүмәттәре һуңыраҡ дошмандың нығытылған районын юҡ итергә мөмкинлек бирә. Батырлығы өсөн Алан Жуков миҙалы менән бүләкләнгән.
Дауаханала дауаланғандан һуң ул яралыларҙы эвакуациялауҙа һәм хәрби йөк ташыуҙа ҡатнаша. Хәҙер иһә «Мавик» һәм FPV-дрондар менән идара итеү серҙәрен үҙләштерә. Уның әйтеүенсә, компьютер симуляторҙары һәм уйындарҙа тупланған тәжрибә яңы техниканы өйрәнеүҙә ҙур ярҙам күрһәтә. Егеттәрҙе полктың тәжрибәле инструкторҙары әҙерләй. Киләсәктә Алан хәрби училищеға уҡырға инеп, офицер булырға ниәтләй.
Әйткәндәй, Башҡортостанда пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итергә теләүселәр тулыраҡ мәғлүмәтте башбат.рф сайтында йәки 122 һандары буйынса ала ала.