АПЭК рейтингында өс позицияға үргә!

В свежем рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) глава республики поднялся с 17 на 14 место. По словам старшего научного сотрудника Академии наук Башкортостана и члена Общественной палаты республики Александра Кобыскана, изменение позиции связано с последовательной и системной работой главы республики Радия Хабирова и его управленческой команды.

«Экспертное сообщество, которое составляет эти рейтинги, оценивает комплекс факторов. Это и текущая информационная повестка, и, что гораздо важнее, способность руководителя региона обеспечивать реализацию крупных инфраструктурных проектов, выстраивать рабочие, профессиональные отношения с федеральными органами власти и, самое главное, добиваться практических результатов для жителей и экономики», — заявил ученый.

Весомым фактором динамики рейтинга эксперт считает внедрение новых промышленных производств, которые отвечают стратегическим задачам импортозамещения и технологического суверенитета государства. Трибуной, где республика подтвердил свой статус индустриального хаба, Кобыскан назвал выставку ИННОПРОМ, прошедшую недавно в Екатеринбурге. Участие в ней укрепило позиции региона в рейтинге влияния.

Также ученый затронул и социологические аспекты жизни Башкирии, повлиявшие на рейтинг. По его словам, в республике сейчас устойчивая социальная среда с низким уровнем протестного потенциала.

Повлияло на укрепление рейтинга и активное взаимодействие с федеральным центром.

«Башкортостан стабильно получает федеральное софинансирование на инфраструктурные проекты, участвует в национальных программах, привлекает средства из Фонда развития территорий. Радию Хабирову удаётся выстраивать диалог с центром так, чтобы республика выступала инициатором новых направлений. Например, в сфере беспилотной авиации Уфа предлагает решения, которые затем тиражируются на другие регионы. Это создаёт репутацию надёжного и эффективного партнёра, что напрямую отражается в рейтингах», — поделился мнением политолог.