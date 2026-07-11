Верхотор ауылы төбәктең туристик картаһында үҙенә тартҡан төктәгә әйләнде

Инициатива жителей села Верхотор победила в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».





Проект благоустройства в Ишимбайском районе реализован совместными усилиями Института развития городов Башкортостана и архитектурного бюро AHMADULLIN ARCHITECTS. Работы велись поэтапно — в 2024 и 2025 годах. Общий объём финансирования достиг 346,4 млн рублей, в том числе 65,8 млн рублей выделено в рамках федерального гранта.

На территории заводской площади появились новые объекты инфраструктуры: визит‑центр, смотровая площадка с живописным видом на церковь Казанской Богородицы, качели, а также современные игровая и спортивная зоны — в их числе площадка для скейтбординга. На пляже Верхоторского пруда обустроена комфортная зона отдыха: установлен пирс, размещены шезлонги и скамейки, открыт павильон с кофейней. Для удобства посетителей событийную часть парка и набережную пруда соединил мост‑пандус.

Во время посещения общественного пространства в рамках фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь» Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил значимость проекта: он не только позволил сберечь исторический облик территории, но и существенно повысил туристический потенциал Ишимбайского района.

«Надеюсь, что эта локация станет настоящей точкой притяжения — сюда будут приезжать туристы не только из Башкортостана, но и из других регионов страны, — подчеркнул Радий Хабиров. — В проект мы вложили не только ресурсы, но и душу, свои профессиональные знания. Хочется, чтобы гости могли по-настоящему прочувствовать уникальную историю республики. Пространство получилось мультифункциональным: здесь комфортно отдыхать всей семьёй. В 10 минутах езды расположен уже благоустроенный Воскресенский завод — ещё одно привлекательное для туристов место. Я сам хочу привезти сюда детей: погулять с ними и рассказать об истории этих земель. Ведь у проекта есть не только туристическая, но и важная просветительская миссия».

Источник и фото: сайт Главы РБ