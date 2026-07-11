Сейә ҡайнатмаһы

Әҙерләү тәртибе:
Ҡайнап торған 1 стакан һыуға сейәне берәр стаканлап өҫтәп барығыҙ. Һәр өҫтәгәндән һуң ҡайнауын туҡтатмайынса, бөтә 11 стакан сейәне һалып бөткәс, 10 минут ҡайнатығыҙ.
Артабан 7 стакан шәкәр ҡомо һалып, тағы ла 10 минут ҡайнатырға кәрәк. Утты һүндереп, ҡалған 7 стакан шәкәрҙе өҫтәгеҙ һәм шәкәр тулыһынса иреп бөткәнсе яҡшы итеп болғатығыҙ. Ҡайнатманы тулыһынса һыуытырға ҡуйығыҙ. Һыуынғас, тағы бер тапҡыр ҡайнап сыҡҡансы ғына йылытып алығыҙ.
Кәңәш:
Был ысул менән әҙерләнгән ҡайнатма ҡуйы, хуш еҫле һәм бик тәмле була. Сейәләре лә бөтөн көйө һаҡлана, йомшап таралмай.