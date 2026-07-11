+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Июля , 09:00

Сейә ҡайнатмаһы

Кәрәк була: 11 стакан сейә; 14 стакан шәкәр ҡомо; 1 стакан ҡайнап торған һыу.

Сейә ҡайнатмаһыСейә ҡайнатмаһы
Сейә ҡайнатмаһы

Әҙерләү тәртибе:

Ҡайнап торған 1 стакан һыуға сейәне берәр стаканлап өҫтәп барығыҙ. Һәр өҫтәгәндән һуң ҡайнауын туҡтатмайынса, бөтә 11 стакан сейәне һалып бөткәс, 10 минут ҡайнатығыҙ.

Артабан 7 стакан шәкәр ҡомо һалып, тағы ла 10 минут ҡайнатырға кәрәк. Утты һүндереп, ҡалған 7 стакан шәкәрҙе өҫтәгеҙ һәм шәкәр тулыһынса иреп бөткәнсе яҡшы итеп болғатығыҙ. Ҡайнатманы тулыһынса һыуытырға ҡуйығыҙ. Һыуынғас, тағы бер тапҡыр ҡайнап сыҡҡансы ғына йылытып алығыҙ.

Кәңәш:

Был ысул менән әҙерләнгән ҡайнатма ҡуйы, хуш еҫле һәм бик тәмле була. Сейәләре лә бөтөн көйө һаҡлана, йомшап таралмай.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика