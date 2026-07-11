+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Июля , 04:02

Һәр баҡсасының аптечкаһында ниндәй препараттар булырға тейеш?

Һәр баҡсасыға кәрәк булған препараттарҙың ҡыҫҡа ғына исемлеген тәҡдим итәбеҙ.

Һәр баҡсасының аптечкаһында ниндәй препараттар булырға тейеш?Һәр баҡсасының аптечкаһында ниндәй препараттар булырға тейеш?
Һәр баҡсасының аптечкаһында ниндәй препараттар булырға тейеш?

🔸 Ҡоротҡостарҙан һаҡланыу өсөн — инсектицидтар Актара Фуфанон-Нова Алатар Пиноцид Биоинсектицид: Фитоверм

🔸 Емеш ағастары һәм ҡыуаҡтарҙы ҡарау өсөн Карбамид (мочевина) Препарат 30 Плюс

🔸 Ылыҫлы һәм декоратив үҫемлектәр өсөн Актара Фуфанон-Нова Алатар Пиноцид

🔸 Ауырыуҙарға ҡаршы — фунгицидтар Фитоспорин-М Абига-Пик Хом Ракурс Фундазол Фалькон

🔸 Үҫентеләрҙе нығытыу өсөн Корневин Биокорень Изабион Һыуытылған алоэ экстракты

🔸 Үҫемлектәрҙәге стресс хәлдәрен кәметеү өсөн Изабион Аминосил Циркон Эпин HB101

🔸 Ашламалар (яҙ/көҙ өсөн) ОМУ (универсаль / газон өсөн) Фертика Буй ашламалары Плантафол Аминосил

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика