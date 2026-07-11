Һәр баҡсасының аптечкаһында ниндәй препараттар булырға тейеш?

🔸 Ҡоротҡостарҙан һаҡланыу өсөн — инсектицидтар Актара Фуфанон-Нова Алатар Пиноцид Биоинсектицид: Фитоверм
🔸 Емеш ағастары һәм ҡыуаҡтарҙы ҡарау өсөн Карбамид (мочевина) Препарат 30 Плюс
🔸 Ылыҫлы һәм декоратив үҫемлектәр өсөн Актара Фуфанон-Нова Алатар Пиноцид
🔸 Ауырыуҙарға ҡаршы — фунгицидтар Фитоспорин-М Абига-Пик Хом Ракурс Фундазол Фалькон
🔸 Үҫентеләрҙе нығытыу өсөн Корневин Биокорень Изабион Һыуытылған алоэ экстракты
🔸 Үҫемлектәрҙәге стресс хәлдәрен кәметеү өсөн Изабион Аминосил Циркон Эпин HB101
🔸 Ашламалар (яҙ/көҙ өсөн) ОМУ (универсаль / газон өсөн) Фертика Буй ашламалары Плантафол Аминосил