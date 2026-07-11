Нисек дөрөҫ доға ҡылырға?

“Доға” (дүғәь) һүҙе ғәрәп теленән “дәғә” ҡылымынан “өндәшеү”, “ялбарыу”, “һорау” тип тәржемә ителә. Аллаһү Тәғәлә Ҡөрьәндә: “... Миңә ғибәҙәт итегеҙ һәм доға ҡылығыҙ, Мин яуап бирермен ...”, ти (40:60). “Доға – ғибәҙәттең елегелер” (Бүхари. Әбү Дәүд. Тирмиҙи). Доға ҡабул булыуы өсөн шарттар:
✅Доға ҡылғанда ниәт дөрөҫ булырға тейеш, йәғни Аллаһ хаҡы өсөн ысын күңелдән, йөрәк менән ҡылыу.
✅Доғаның ҡабул булыуы өсөн кешенең ашаған, эскән аш-һыуы, кейгән кейеме хәләл һәм тапҡан малы хәләл юл менән табылған булырға тейеш (Мөслим. Тирмиҙи). Эсенә харам ризыҡ ингән кешенең ҡырҡ көн (!) буйына ҡылған доғаһы ҡабул булмаҫ тигән пәйғәмбәребеҙ (Мүслим. Табәрани. Бәйһәҡи. Хәким). Фәнни асыш: ғалимдар кешенең организмы иҫерткес эсемлектәрҙән ҡырҡ көнгә тиклем таҙара тигән асыш эшләгәндәр.
✅Доғаны ысын күңел менән ҡылыу, йәғни доғаның ҡабул булыуына шик булырға тейеш түгел (2:186). (Бүхари. Мүслим. Әхмәд. Хәким).
✅Доға ҡылғанда ашыҡмау һәм сабыр булыу, йәғни ваҡытты ашыҡтырмағыҙ тигән пәйғәмбәребеҙ. “Күпме ҡылдым, Аллаһ минең доғамды ҡабул итмәне” тигән һүҙҙәрҙе әйтмәү генә түгел, ә уйларға ла ярамай (Бүхари. Мүслим. Тирмиҙи. Ибн Мәжжә).
✅Доғаны кеше үҙенә еңел, рәхәт ваҡытта ҡылырға тейеш, ә ауырлыҡ, ҡайғы килгәндә генә ҡылып, һуңынан доға ҡылмаусы кешеләр бик күп.
✅“Теләһәң мине ғәфү ит; теләһәң миңә шуны насип ит; теләһәң миңә мәрхәмәт ит һ.б.” шундай һүҙҙәр менән Аллаһү Тәғәләгә һайлау ҡуйған кеүек доға ҡылыу ярамай, сөнки Аллаһты мәжбүр итә торған һис бер көс юҡ (Бүхари).
✅Доғаны Аллаһү Тәғәләнең рәхмәтен өмөт итеп, Унан ҡурҡып ҡылыу тейеш (15:56; 39:53).
✅ Доға ҡылғанда оҙаҡҡа һуҙыу ярамай, пәйғәмбәребеҙ доғаларҙы оҙаҡ ҡылыуҙы яратмаған (Мүслим. Әбү Дәүд. Ибн Мәжжә). Был ҡағиҙә, бигерәк тә, мәжлестә оҙон доға ҡылыусыларға ҡағыла, сөнки доға оҙаҡҡа һуҙылғанда (ҡунаҡтар арып, “уф ҡасан тамамлай инде” тип уйлаһа, шулай уҡ ҡунаҡтар араһында ауырыу, оҙаҡ ултыра алмаған сирле кешеләр булырға мөмкин һ.б.), был доға ҡабул булмай.
✅Доға ҡылыу рифмаға һалынған шиғыр кеүек булырға тейеш түгел (Бүхари). ✅Доға ҡылғанда мөғжизәле нәмәләр хаҡында һорамау, мәҫәлән, күккә күтәрелеү, үлгәндәрҙең терелеүе һ.б., сөнки бындай мөғжизәләрҙе Аллаһү Тәғәлә тик пәйғәмбәрҙәр (Муса, Салих, Ғайса, Мүхәммәд пәйғәмбәр һ.б.) аша, уларҙың доға ҡылыуы арҡаһында шул осорҙа йәшәгән халыҡҡа мөғжизә күрһәткән. Был мөғжизәләр пәйғәмбәрҙәрҙең хаҡ булыуын раҫлаған. ✅Пәйғәмбәрҙәр (Нух, Юнүс, Әйүб һ.б.) доғалары ҡабул булһын өсөн аятта килтерелгән шарттарҙы үтәгәндәр: изгелек эшләргә тырышҡандар; өмөт, ҡурҡыу менән, һәм түбәнселекле, буйһоноусан ҡиәфәттә доға ҡылғандар (21:90).
✅Эргәлә булмаған дин ҡәрҙәштәр өсөн дә яҡшы доға ҡылыу пәйғәмбәребеҙҙең сөннәтелер (14:41; 47:19; 59:10). (Бүхари. Мүслим. Тирмиҙи. Әбү Дәүд. Ибн Мәжжә). ✅Доғаны изге эштәр, теләктәр өсөн генә ҡылыу, хатта дошманға ла ләғнәт уҡып бәддоға ҡылырға ярамай (Мүслим. Тирмиҙи. Әбү Дәүд).
✅Доғаны төрлө телдә ҡылырға мөмкин.