+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Июля , 03:00

МХО ветерандары Башҡортостан Башлығы Академияһында уҡыуын тамамланы

«Башҡортостан геройҙары» проекты финалсылары ҡайтанан һөнәри әҙерлек үтеү тураһында диплом алды.

Башҡортостан Башлығы академияһында МХО ҡатнашыусылары һәм ветерандары өсөн программа буйынса 36 тыңлаусыға диплом тапшырыу тантанаһы уҙҙы.

Программаның МАКС-каналы хәбәр итеүенсә, 28 кеше «Юриспруденция» программаһын үҙләштергән. Йәнә һигеҙ финалсы «Халыҡҡа һәм хеҙмәт коллективтарына психолог консультацияһы биреү» программаһы буйынса белем алған.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, «Башҡортостан геройҙары» кадрҙар программаһы 2025 йылдың февралендә республика Башлығы Радий Хәбиров башланғысы менән Рәсәй президенты Владимир Путин тәҡдим иткән «Геройҙар ваҡыты» федераль проектының дауамы булараҡ башланды. Уның маҡсаты – махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар араһынан идарасыларҙың яңы быуынын әҙерләү.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика