+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Июля , 08:40

Балыҡсылар көнө менән!

Бөгөн — Балыҡсылар көнө! Был матур байрам йыл һайын июль айының икенсе йәкшәмбеһендә билдәләнә.  

Балыҡсылар көнө менән!Балыҡсылар көнө менән!
Балыҡсылар көнө менән!

Ул СССР-ҙың Юғары Советы указына ярашлы балыҡсылыҡ тармағын үҫтереү маҡсатында булдырылған.

Балыҡсылыҡ — ул ябай ғына шөғөл түгел, ә түҙемлек, оҫталыҡ талап иткән үҙенсәлекле донъя. Балыҡсылар араһында быуындан-быуынға килгән ырымдар ҙа бихисап. Мәҫәлән, балыҡҡа юлланыр алдынан тотасаҡ балыҡтар һанын әйтеп маҡтанмайҙар, сөнки был уңышты ҡасырыр, тип иҫәпләнә. Шулай уҡ тәүге эләккән балыҡты ихтирам менән ҡабул итеү - яҡшы билдә һанала.

Барлыҡ балыҡсыларға ла һәр ваҡыт балыҡ эләгеүен, мул табыш теләйбеҙ. Байрамығыҙ менән!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика