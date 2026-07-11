"Баҡыр" тау заводы цивилизацияһы фестивале старт алды

Его организовали на двух площадках бывших медеплавильных заводов в сёлах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское Мелеузовского района.

Отметим, что территории двух крупнейших промышленных предприятий Урала, работавших в XVIII – XIX веках, благоустроили с привлечением федеральной поддержки. Расположенные в 13 км друг от друга, эти локации становятся центрами притяжения туристов, желающих ознакомиться с промышленным наследием региона.

В селе Верхотор состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Руководитель региона поздравил гостей мероприятия, подчеркнул важность внимательного отношения к истории родного края и всесторонней исследовательской работы.

– История Башкортостана – до сих пор не прочитанная книга. Мы привыкли связывать республику с прекрасной природой, этникой, нефтегазохимией. При этом нельзя забывать, что именно здесь, на Южном Урале формировался мощный металлургический центр Российской империи. Почти 300 лет назад, в 1745 году первую медь выплавил Воскресенский завод. И на территории региона работало много таких предприятий – Верхоторский, Тирлянский, Преображенский, Благовещенский, Авзянский, Кагинский заводы, – сказал Радий Хабиров. – Наша цель – показать удивительную историю Башкортостана, чтобы жители знали и любили свою малую родину.

Глава региона поблагодарил управленческую команду Ишимбайского района за реализацию проекта «Верхотор – театр времён», а также рассказал о планах дальнейшей работы по сохранению промышленного наследия.

– Совместно с Русским географическим обществом мы приняли решение начать работу по благоустройству территории бывшего Тирлянского завода в Белорецком районе, – сообщил Радий Хабиров.

С приветственным словом выступил председатель Комитета Государственной Думы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

– Я не первый раз приезжаю в Башкортостан, многое узнал о его истории и культуре. А теперь открыл для себя новое направление – промышленный туризм. Локация, где мы сегодня находимся, должна стать примером для всей страны, – отметил депутат. – Кроме того, здесь есть большой потенциал для развития креативных индустрий, ремесленного дела, других направлений, чтобы эта площадка работала для жителей и экономики региона.

Глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов выразил признательность Главе Башкортостана за большое внимание к благоустройству общественных пространств, имеющих историческое значение, а также к формированию событийной повестки, связанной с объектами промышленного наследия.

– Надеемся, что фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» станет ежегодным и будет привлекать всё больше гостей. Благодаря таким мероприятиям оживает уникальная история наших медеплавильных заводов, – сказал Азат Ишемгулов.

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После церемонии открытия Глава Башкортостана вместе с почётными гостями ознакомился с тематическими площадками фестиваля в селе Верхотор.

Глава региона посетил кузницу мастера Фарида Гарифуллина из Бирска. Он изготавливает различную продукцию по исторической технологии. Радий Хабиров выковал здесь подкову.

В визит-центре общественного пространства представили уникальные археологические находки, найденные на территории Башкортостана и связанные с горнозаводской промышленностью. В частности, в Учалинском районе обнаружили артефакт, которым в бронзовый век добывали медь. Кроме того, экспозиция включила изделия, изготовленные на Преображенском, Благовещенском, Тирлянском и других заводах. Руководитель региона отметил, что визит-центр нужно и дальше пополнять новыми экспонатами.

Вместе с гостями фестиваля Радий Хабиров также принял участие в создании масштабного арт-объекта под руководством художника по мозаике из Стерлитамака Луизы Байгузиной и арт-куратора Артура Рахметова. Глава Башкортостана вложил в форму кусочек старинного медного шлака – побочного отхода производства Верхоторского завода. Новый объект станет частью оформления общественного пространства.