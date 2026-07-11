+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Июля , 03:39

Ҡарағат менән ҡурай еләгенән әҙерләнгән ассорти ҡайнатмаһы

Һеҙгә бик тәмле һәм файҙалы ҡайнатманы әҙерләүҙең классик ысулын тәҡдим итәбеҙ. 

Ҡарағат менән ҡурай еләгенән әҙерләнгән ассорти ҡайнатмаһыҠарағат менән ҡурай еләгенән әҙерләнгән ассорти ҡайнатмаһы
Ҡарағат менән ҡурай еләгенән әҙерләнгән ассорти ҡайнатмаһы

Кәрәк була:

Ҡара ҡарағат — 500 г

Ҡурай еләге (малина) — 2 кг

Шәкәр ҡомо — 2,5 кг

Әҙерләү тәртибе:

1. Ҡурай еләген (малинаны) ентекләп сүп-сарҙан һәм ваҡ бөжәктәрҙән таҙартығыҙ. Һабаҡ осондағы япраҡсаларын (сәскә ҡалдыҡтарын) алып ташлағыҙ.

2. Ҡурай еләген тәрән кәстрүлгә һалып, рецептта күрһәтелгән шәкәрҙең яртыһын тигеҙ итеп өҫтөнә һибегеҙ. Һутын сығарһын өсөн 8 сәғәткә ҡалдырығыҙ.

3. Ҡарағатты һауытҡа һалып, һалҡын һыу ҡойоғоҙ. Өҫкә ҡалҡып сыҡҡан сүп-сарҙы алып ташлағыҙ. Артабан ҡарағатты яҡшылап йыуып, ҡағыҙ таҫтамал өҫтөндә киптерегеҙ.

4. 8 сәғәт үткәс, ҡурай еләген талғын утҡа ҡуйып, 5 минут ҡайнатығыҙ. Унан һуң утты һүндереп, ҡайнатманы бер аҙ һыуытығыҙ. Ошо уҡ тәртиптә икенсе тапҡыр ҙа ҡайнатығыҙ.

5. Өсөнсө тапҡыр ҡайнатманы ҡайнап сыҡҡансы еткерегеҙ ҙә, уға әҙерләнгән ҡарағат менән ҡалған шәкәрҙе өҫтәгеҙ.

6. Ҡурай еләге менән ҡарағатты бергәләп 10 минут ҡайнатығыҙ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика