+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Июля , 05:14

Владимир Путин Башҡортостандың авиапредприятиеһы хеҙмәткәрҙәрен бүләкләне

Рәсәй Президенты Владимир Путин Күмертау авиация етештереү предприятиеһының өс хеҙмәткәрен бүләкләү тураһында указға ҡул ҡуйған.

Владимир Путин Башҡортостандың авиапредприятиеһы хеҙмәткәрҙәрен бүләкләнеВладимир Путин Башҡортостандың авиапредприятиеһы хеҙмәткәрҙәрен бүләкләне
Владимир Путин Башҡортостандың авиапредприятиеһы хеҙмәткәрҙәрен бүләкләне

Быялапакеттарҙан һәм органик быяланан изделиелар йыйыусы Рәсим Букаев, осоу аппараттарын слесарь-йыйыусы Андрей Бушин, участка мастеры Алефтина Иванова II дәрәжә «Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн» ордены миҙалдары менән билдәләнгән.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика