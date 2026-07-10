Программала ҡатнашыусы 36 кеше диплом алды

Сығарылыш уҡыусылары араһында «Башҡортостан Геройҙары» кадрҙар программаһының 36 финалсыһы бар. Улар ике белем биреү программаһы буйынса уҡыуҙы уңышлы тамамланы. «Юриспруденция» программаһын 28 кеше үҙләштерҙе. Улар: Байдәүләтов Мәжит, Вәлиев Заһир, Вәлиев Илдар, Власов Василий, Ғәббәсов Илдус, Гаврилов Андрей, Горшков Василий, Дудник Василий, Евстифеев Вячеслав, Ибраһимов Рамил, Ҡарабулатов Илнур, Кәримов Рөстәм, Лоҡманов Ленар, Мөхәмәтов Азамат, Нестеренко Александр, Постовалов Сергей, Пьянков Георгий, Савельев Алексей, Сәйетгәрәев Артур, Сафин Венер, Слабожанко Зинера, Смирнов Дмитрий, Телепнев Евгений, Уразаев Рөстәм, Фатиев Эрик, Фёдоров Иван, Хәсәнов Фәнис, Хөснияров Ринат. «Халыҡҡа һәм хеҙмәт коллективтарына психологик консультация биреү» программаһын 8 финалист уңышлы тамамланы: Баженов Марк, Закиржанов Радик, Илтуғанов Александр, Конев Олег, Прозоров Игорь, Сағитов Фәдис, Степанов Павел, Хуҙағалиев Рифат. Барлыҡ сығарылыш уҡыусыларын уҡыуҙы уңышлы тамамлауҙары менән ихлас ҡотлайбыҙ! Алған белемегеҙ һәм яңы һөнәри компетенцияларығыҙ Башҡортостан Республикаһы именлеге һәм үҫеше хаҡына һөҙөмтәле хеҙмәт итеү өсөн ныҡлы нигеҙ булһын. Тормош тәжрибәгеҙ, рух көсөгөҙ һәм яңы мөмкинлектәрегеҙ тыныс тормошта ла ҙур һорау менән файҙаланылыр, тип ышанабыҙ. Һеҙгә артабан да һөнәри уңыштар, яңы ҡаҙаныштар һәм барлыҡ маҡсаттарығыҙға ирешеүегеҙҙе теләйбеҙ!