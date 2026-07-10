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10 Июля , 05:12

КСВО психологик ярҙам федераль чаты - "Бәйләнештә"!

Единый федеральный проект Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической помощи участникам специальной военной операции и их родным сменил площадку.

КСВО психологик ярҙам федераль чаты - "Бәйләнештә"!КСВО психологик ярҙам федераль чаты - "Бәйләнештә"!
КСВО психологик ярҙам федераль чаты - "Бәйләнештә"!

Сервис, ранее работавший в другом мессенджере, официально запустил свое сообщество на российской платформе «ВКонтакте». Переезд состоялся в июне 2026 года с целью обеспечения максимальной безопасности данных пользователей.

Теперь военнослужащие, ветераны боевых действий, а также члены семей защитников Отечества из любого уголка России могут получить бесплатную помощь круглосуточно и анонимно. Для этого достаточно перейти в официальное сообщество проекта: https://vk.com/ksvo_medhelp. Важным преимуществом формата является полная конфиденциальность — для обращения не требуется указывать персональные данные.

За два года существования чата специалисты оказали поддержку более чем по 35 000 индивидуальных обращений, а аудитория сообщества уже превысила отметку в 25 000 человек со всей страны.

Проект делает ставку исключительно на работу живых специалистов, полностью исключая использование нейросетей при консультировании.

- Мы видим устойчивый запрос на цифровой формат помощи, чтобы очно не обращаться в медорганизацию, не объяснять свою ситуацию посторонним или переживать, что тебя кто-то узнает, — отмечает координатор инициативы Евгений Мартынов, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» и член Общественной палаты РФ.

Команда проекта состоит из опытных медицинских и клинических психологов. Они помогают справляться с широким спектром состояний: тревожные расстройства; эмоциональное выгорание; переживание утраты близких; острый стресс и панические атаки.

Автор:Айбулат Ишназаров
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