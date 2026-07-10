Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

✅Йөрәгебеҙҙе иман нуры менән нурландырһын, күңелебеҙгә тыныслыҡ, йортобоҙға бәрәкәт, ғаиләләребеҙгә татыулыҡ, балаларыбыҙға һаулыҡ һәм бәхет бирһен. Ауырығандарға - шифа, мохтаждарға -ярҙам, юлда булғандарға - именлек, ҡайғы-хәсрәт кисереүселәргә сабырлыҡ һәм өмөт насип итһен. ✅Раббыбыҙ гонаһтарыбыҙҙы ярлыҡап, күңелдәребеҙҙе насар уйҙарҙан таҙартһын, беҙҙе хаҡ юлдан айырмаһын. ✅Изге теләктәребеҙ тормошҡа ашһын, доғаларыбыҙ ҡабул булһын. Йома көнөгөҙ мөбәрәк, бәрәкәтле һәм хәйерле булһын ин шәә Аллаһ