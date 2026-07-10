+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Июля , 01:00

Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

✅Изге йома көндө Аллаһы Тәғәлә һәр беребеҙгә үҙенең сикһеҙ рәхмәтен, шәфҡәтен һәм бәрәкәтен насип итһен. Ҡылған ғибәҙәтебеҙ, уҡыған доғаларыбыҙ ҡабул булһын.

Изге йома көнө мөбәрәк булһын!Изге йома көнө мөбәрәк булһын!
Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

 ✅Йөрәгебеҙҙе иман нуры менән нурландырһын, күңелебеҙгә тыныслыҡ, йортобоҙға бәрәкәт, ғаиләләребеҙгә татыулыҡ, балаларыбыҙға һаулыҡ һәм бәхет бирһен. Ауырығандарға - шифа, мохтаждарға -ярҙам, юлда булғандарға - именлек, ҡайғы-хәсрәт кисереүселәргә сабырлыҡ һәм өмөт насип итһен. ✅Раббыбыҙ гонаһтарыбыҙҙы ярлыҡап, күңелдәребеҙҙе насар уйҙарҙан таҙартһын, беҙҙе хаҡ юлдан айырмаһын. ✅Изге теләктәребеҙ тормошҡа ашһын, доғаларыбыҙ ҡабул булһын. Йома көнөгөҙ мөбәрәк, бәрәкәтле һәм хәйерле булһын ин шәә Аллаһ

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика