Эпохалар һәм технологиялар тоташҡанда

Необычные музыкальные коллаборации на стыке эпох и технологий готовят организаторы первого фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь». 11 и 12 июля у стен Воскресенского медеплавильного завода пройдет музыкальная программа с уникальной инсталляцией SOLAR. Готовят шоу известный уфимский диджей Ринат Gabba и медиахудожники из команды «Портал».

В основе SOLAR лежит генеративное искусство — синтез человеческого видения и искусственного интеллекта. Каждая нота, каждый удар барабана в реальном времени превратятся в уникальные визуальные образы, которые создаются здесь и сейчас и никогда не повторятся вновь. Авторы проекта — творческий дуэт "Портал", художники и медиа-артисты, чьи работы представлены на российских и международных выставках современного искусства.

«Раньше на этом месте плавили металл, а сегодня здесь переплавляются звук, свет, данные и эмоции, рождая искусство нового поколения. Свои сеты сыграют 10 музыкантов из Уфы, Оренбурга, Стерлитамака и Москвы», – комментирует музыкант Ринат Gabba.

Сцена действует оба дня с 12:00 до 22:00. Вход свободный.

Напомним, что в программе фестиваля также специальный импровизационный live-сет “Колокола, гусли, эмбиент” от диджея Марата Татураса, церковного звонаря Благовещенского храма Алексея Заболотского и Matata (сцена в Воскресенском, начало 11 июля в 16:30). В сете прозвучат настоящие колокольные звоны, вплетённые в электронную ткань трека. 12 июля в 15:00 выступит один из ведущих исполнителей в мире на терменвоксе Петр Термен.

В Верхоторе за погружение в фольклорную стилистику будет отвечать группа «Узорица» (начало выступления 11 июля в 20:00) и участница шоу «Голос», Заслуженная артистка Республики Башкортостан Катя Ямщикова (начало выступления 12 июля в 16:00).

За программой фестиваля можно следить в соцсетях события, подписывайтесь: Фестиваль горнозаводской цивилизации "Медь"