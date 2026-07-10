Башҡортостандың лимондар батшабикәһе юбилейын билдәләй

Ул 1956 йылдың 11 июлендә Ейәнсура районының Байыш ауылында донъяға килә. Тыуған еренә, тәбиғәткә булған һөйөүе уны ғүмерлек һөнәрен һайларға этәрә. 1978 йылда Башҡорт дәүләт университетын тамамлағандан һуң хеҙмәт юлын урман хужалығы системаһында башлай. Инженер, агроном-агрохимик, урман хужалығы етәксеһе вазифаларында эшләй, ә 1992 йылдан Өфө урман хужалығы техникумын етәкләй. Шул уҡ ваҡытта йәш белгестәргә белем бирә, фәнни эшмәкәрлек менән дә әүҙем шөғөлләнә
Фәриҙә Вәли ҡыҙының исеме иң тәүҙә Өфөләге Лимонарий менән бәйле. Уның тырышлығы, ғилми эҙләнеүҙәре һәм ойоштороу һәләте һөҙөмтәһендә Лимонарий Башҡортостандың ғына түгел, Рәсәйҙең дә уникаль тәжрибә хужалыҡтарының береһенә әүерелде. Бөгөн унда йыл һайын 22–24 тоннаға тиклем лимон үҫтерелә, ә бында сығарылған емештәрҙең сифаты күп тапҡырҙар Рәсәй һәм халыҡ-ара күргәҙмәләрҙә юғары баһаланды.
Ғалимдың фәнни хеҙмәттәре цитрус һәм башҡа экзотик үҫемлектәрҙе — банан, гранат, ҡәһүә һәм башҡа культураларҙы — ябыҡ грунт шарттарында үҫтереү технологияһын камиллаштырыуға арналған. Ул яңы сорттар сығарыу буйынса ла ҙур уңыштарға өлгәшә. Фәриҙә Вәли ҡыҙы тарафынан «Ләйсән», «Салауат», «Урман» лимондары, шулай уҡ «Зилә» һәм «Уралтау» цитрондары селекцияланып, дәүләт реестрына индерелә. Был сорттар Башҡортостан селекцияһының ысын ғорурлығына әйләнде.
Фәриҙә Вәли ҡыҙы — 40-тан ашыу фәнни хеҙмәт һәм биш уйлап табыу авторы. Уның хеҙмәттәре ауыл хужалығы, урмансылыҡ һәм үҫемлекселек өлкәһендә ҙур әһәмиәткә эйә.
Күп йыллыҡ намыҫлы хеҙмәте дәүләт тарафынан юғары баһаланды. Ул Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған урман белгесе, Рәсәй Федерацияһының почётлы урман хеҙмәткәре, шулай уҡ Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған урман белгесе тигән маҡтаулы исемдәргә лайыҡ булды.
Фәриҙә Вәли ҡыҙы Садиҡова — үҙ эшенә тоғро, хеҙмәт һөйгән, фәнгә ғашиҡ шәхес. Уның ғүмер юлы йәш быуын өсөн матур өлгө булып тора. Башҡортостандың тәбиғәтен һаҡлау, үҫтереү һәм байытыу юлындағы хеҙмәте киләсәк быуындар өсөн дә ҙур мираҫ булып ҡаласаҡ.
Күркәм юбилейығыҙ менән ихлас ҡотлайбыҙ! Һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, күңел тыныслығы, ғаилә именлеге, оҙон ғүмер һәм яңы фәнни ҡаҙаныштар теләйбеҙ. Үҫтергән һәр ағасығыҙ, сәскә атҡан һәр лимон ағасы кеүек, тормошоғоҙ ҙа шатлыҡ, бәрәкәт һәм яҡтылыҡ менән тулып торһон!