Ҡарағаттың емешен йыйғас, нисек дөрөҫ тәрбиәләргә?

Ботаҡтарын ҡырҡығыҙ
- Ҡара ҡарағаттың 4–5 йыллыҡ иҫке ботаҡтарын киҫегеҙ.
- Ҡыҙыл һәм аҡ ҡарағатта 6–7 йыллыҡ ботаҡтарҙы алығыҙ.
- Көсһөҙ, сирле һәм ҡуйы булып үҫкән ботаҡтарҙы ла ҡырҡырға кәрәк.
Һыу һибегеҙ
- Һәр төпкә 3–5 биҙрә һыу һибегеҙ
Туҡландырығыҙ
Һәр төпкә:
- 1,5–2 аш ҡалағы суперфосфат;
- 1–1,5 аш ҡалағы калий сульфаты;
- 10 литр һыуға 1 стакан көл ҡушып, тамырына һибегеҙ.
🛡 Ауырыуҙарҙан һаҡлағыҙ
- 1% бордо ҡатнашмаһы йәки «Фитоспорин» менән эшкәртеү файҙалы.
Тупраҡты ҡарағыҙ
- Тупраҡты 5–8 см тәрәнлектә һаҡ ҡына йомшартығыҙ.
- Өҫтөнә 5–10 см ҡалынлығында компост йәки торф менән мульча йәйегеҙ.
Нимәләрҙән һаҡланырға?
Азотлы ашламалар ҡулланмағыҙ, улар яңы үҫентеләрҙе артыҡ үҫтерә һәм ҡышҡа сыҙамлылыҡты кәметә.
Тамырҙарын йәрәхәтләмәгеҙ, тупраҡты һаҡ ҡына йомшартығыҙ.
Ҡарағатты ҡуйыртмағыҙ, йыл һайын артыҡ ботаҡтарын һирәкләп тороғоҙ.
Дөрөҫ тәрбиәләнгән ҡарағат киләһе йылда һеҙҙе тағы ла мул һәм тәмле уңыш менән ҡыуандырыр!