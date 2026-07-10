+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Июля , 09:46

Ҡарағаттың емешен йыйғас, нисек дөрөҫ тәрбиәләргә?

Уңыш йыйып алғас, ҡарағат киләһе йылға көс туплай. Шуға күрә ошо эштәрҙе башҡарыу мөһим:  

Ҡарағаттың емешен йыйғас, нисек дөрөҫ тәрбиәләргә?Ҡарағаттың емешен йыйғас, нисек дөрөҫ тәрбиәләргә?
Ҡарағаттың емешен йыйғас, нисек дөрөҫ тәрбиәләргә?

Ботаҡтарын ҡырҡығыҙ

  • Ҡара ҡарағаттың 4–5 йыллыҡ иҫке ботаҡтарын киҫегеҙ.
  • Ҡыҙыл һәм аҡ ҡарағатта 6–7 йыллыҡ ботаҡтарҙы алығыҙ.
  • Көсһөҙ, сирле һәм ҡуйы булып үҫкән ботаҡтарҙы ла ҡырҡырға кәрәк.

 Һыу һибегеҙ

  • Һәр төпкә 3–5 биҙрә һыу һибегеҙ

 Туҡландырығыҙ

Һәр төпкә:

  • 1,5–2 аш ҡалағы суперфосфат;
  • 1–1,5 аш ҡалағы калий сульфаты;
  • 10 литр һыуға 1 стакан көл ҡушып, тамырына һибегеҙ.

🛡 Ауырыуҙарҙан һаҡлағыҙ

  • 1% бордо ҡатнашмаһы йәки «Фитоспорин» менән эшкәртеү файҙалы.

 Тупраҡты ҡарағыҙ

  • Тупраҡты 5–8 см тәрәнлектә һаҡ ҡына йомшартығыҙ.
  • Өҫтөнә 5–10 см ҡалынлығында компост йәки торф менән мульча йәйегеҙ.

 Нимәләрҙән һаҡланырға?

 Азотлы ашламалар ҡулланмағыҙ, улар яңы үҫентеләрҙе артыҡ үҫтерә һәм ҡышҡа сыҙамлылыҡты кәметә.

 Тамырҙарын йәрәхәтләмәгеҙ, тупраҡты һаҡ ҡына йомшартығыҙ.

 Ҡарағатты ҡуйыртмағыҙ, йыл һайын артыҡ ботаҡтарын һирәкләп тороғоҙ.

 Дөрөҫ тәрбиәләнгән ҡарағат киләһе йылда һеҙҙе тағы ла мул һәм тәмле уңыш менән ҡыуандырыр!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика