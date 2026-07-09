Үзбәкстанға ял итергә барырға теләйһегеҙме?

Башҡортостан менән Үзбәкстан араһындағы хеҙмәттәшлектең киңәйеүе яңы туристик маршруттар асыуға, ике халыҡтың мәҙәни яҡынайыуына һәм үҙ-ара туристар ағымының тағы ла артыуына булышлыҡ итәсәк. Был турала, шулай уҡ яңы уртаҡ проекттар, шул иҫәптән социаль йүнәлештәге башланғыстар хаҡында Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина, «Хазина тур» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте директоры Комил Сиразетдинов, «Сулейман Трэвэл» экскурсиялар үҙәге директоры Ләйсән Сөләймәнова, «Мир без границ» компанияһы директоры Светлана Сулимова һәм «Туған яҡ Тревел» гид-үҙәге директоры Ирина Максютова һөйләне.
Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина белдереүенсә, республикала йәшәүселәрҙең сит илдәргә уңайлы һәм хәүефһеҙ сәйәхәт итеү мөмкинлеген киңәйтеү мөһим йүнәлеш булып ҡала. Һуңғы йылдарҙа Башҡортостан менән Үзбәкстан араһында хеҙмәттәшлек яңы кимәлгә күтәрелде. Күптән түгел Өфө менән Ташкент араһында тура авиарейс яңынан эшләй башланы. Был иһә ике республика араһында туристик бәйләнештәрҙе тағы ла йәнләндерҙе һәм халыҡтарҙың бер-береһенә ҡыҙыҡһыныуын арттырҙы.
Министр һүҙҙәренсә, күптән түгел Башҡортостан делегацияһы составында һигеҙ туроператор Үзбәкстанда булып ҡайтҡан. Был сәфәрҙә ҡатнашыу мөмкинлеге республикала эшләгән бөтә туроператорҙарға ла тәҡдим ителгән. Бөгөн Башҡортостанда 46 туроператор эшләй, һәм теләк белдергәндәрҙең барыһы ла әлеге танышыу турында ҡатнаша алған.
Бындай эш сәфәрҙәренең төп маҡсаты — ике яҡлы туристик ағымды арттырыу. Башҡортостан туроператорҙары республика халҡына Үзбәкстан буйынса яңы маршруттар тәҡдим итәсәк, ә үзбәк партнерҙары Башҡортостандың туристик мөмкинлектәрен үҙ илдәрендә танытасаҡ.
Светлана Верещагина Үзбәкстанға тәүге тапҡыр барыуын һәм был илдең үҙендә ҙур тәьҫораттар ҡалдырыуын да һөйләне. Делегация Ташкент өлкәһендә һәм боронғо Сәмәрҡәнд ҡалаһында булған. Сәмәрҡәнд үҙенең мең йыллыҡ тарихы, Көнсығыш мәҙәниәте һәм ҡабатланмаҫ архитектураһы менән һоҡландырһа, Ташкент өлкәһе заманса туристик инфраструктураһы, тау саңғыһы курорттары һәм ғаилә менән ял итеү өсөн уңайлы комплекстары менән таң ҡалдырған.
Министр билдәләүенсә, Үзбәкстан туризм өлкәһендә бик тиҙ үҫешә, шуға күрә Башҡортостан халҡына уны күрергә һәм асыш яһарға урындар бик күп.
Үҙ сиратында, Үзбәкстан вәкилдәре лә Башҡортостан менән ҡыҙыҡһына. Йәй аҙағына тиклем үҙбәк туроператорҙары республикаға танышыу сәфәре менән киләсәк. Улар Башҡортостандың тәбиғәтен, мәҙәниәтен һәм туристик объекттарын өйрәнеп, артабан үҙ илдәрендә тәҡдим итәсәк.
Башҡортостан менән Үзбәкстан араһында туризм үҫешенең тағы бер мөһим өҫтөнлөгө — даими авиабәйләнеш. Өфө менән Үзбәкстан ҡалалары араһында авиарейстарҙың күп булыуы ла сәйәхәттәрҙе уңайлы һәм тиҙ итә.
Осрашыуҙа шулай уҡ өлкән быуын өсөн социаль туризм программалары тураһында ла һүҙ булды. Министр әйтеүенсә, элек Башҡортостан пенсионерҙары Үзбәкстанға махсус программа буйынса барып ял иткән. Киләсәктә был тәжрибәне яңынан тергеҙеү мөмкинлеге ҡарала. Әммә программа ике яҡ өсөн дә тигеҙ шарттарҙа ойошторолорға тейеш: Башҡортостан ветерандары Үзбәкстанға барһа, үҙ сиратында үзбәк өлкәндәре лә республикабыҙҙа ял итеү мөмкинлегенә эйә булырға тейеш.
Бынан тыш, республикала туризм өлкәһендә эшҡыуарлыҡ башланғыстарына дәүләт ярҙамы дауам итә. Әлеге ваҡытта туризм проекттарын үҫтереүгә йүнәлтелгән грант һәм ярҙам сараларына ғаризалар ҡабул итеү бара. Документтарҙы 22 июлгә тиклем тапшырырға мөмкин.
«Хазина» турҙың директоры Комил Сиразетдинов үҙе Үзбәкстанда тыуған. Ул һуңғы 4 – 5 йылда төҙөлгән яңы туристик комплекстар, саңғы курорттары, экологик ҡунаҡханаларҙы күреп, хайран ҡалыуы тураһында һөйләне.
– Кемдәр әле лә Үзбәкстанда ишәк менән йөрөйҙәр тип уйлай, шулар яңылыша. Ташкент өлкәһе хакимиәтенә, ундағы туризм министрлығына рәхмәт . Бындай сәфәрҙәр партнерлыҡты нығыта. Урындағы туроператорҙар менән таныштыҡ, улар ҙа ҡаршы әҙерләнә. Үзбәкстан 4-5 йыл эсендә туризмға, саңғы курорттарына күп аҡса һалған. Беҙҙә 2000 йылдар башында уҡ шундай объекттар бар ине, әммә уларҙың кимәле лә бик яҡшы. Үзбәк туристары (Ташкент, Самарҡанд, Бохара) беҙгә килергә әҙер. Өфөнән Үзбәкстанға хәҙер 8 рейс оса, йылдан-йыл арта, самолеттар буш булмай — туристик ағым ике яҡҡа ла арта, – тине Комил Олим улы.
Үзбәкстанда ял итеү хаҡына килгәндә, бер ҡалала ғына булһаң, яҡынса 55 мең һумға төшә, ә ике ҡалала ял итеүҙе алһаң – 70 мең, өс ҡалала 90 мең самаһы, тип белдерҙе ул.
Ә автобус турҙарын һайлаһаң, тағы ла арзаныраҡ буласаҡ.
Камил Сиразетдинов журналистар һәм блогерҙар өсөн дә йылына ике тапҡыр ташламалы турҙар ойошторолоуын белдерҙе.