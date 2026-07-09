Йәштәрҙе халыҡ-ара конкурста ҡатнашырға саҡыралар

Он проводится, чтобы увековечить память жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и сформировать у детей и молодёжи в России и за рубежом неприятие нацизма в любых его проявлениях. Организатор конкурса - Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ.

Участвовать могут граждане России и других стран в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

На конкурс принимаются авторские проекты, раскрывающие судьбы людей, ставших жертвами геноцида со стороны нацистов и их пособников, — тех, кто прошёл через ужасы оккупации, неволи, принудительных работ и карательных операций. Проекты должны показать силу духа и стойкость этих людей.

Конкурс включает 9 номинаций:

- «Публицистические произведения» - эссе и очерки, основанные на архивных документах и воспоминаниях;

- «Мемориальные объекты и благоустройство мест захоронений» - эскизы, 3D-модели, архитектурные концепции, проекты по установке мемориальных сооружений и т.п.;

- «Поисковая работа и восстановление судеб» - презентация-отчёт о поисковой работе на местах геноцида советского народа;

- «Научно-исследовательские работы» - научные статьи, тезисы выступлений на научных конференциях, в которых обязательно используются неопубликованные архивные источники, проливающие свет на малоисследованные истории геноцида;

- «Видеопроекты» - короткометражные просветительские видеоролики;

- «Маршруты исторической памяти» - проекты экскурсионных маршрутов, включающие места массовых захоронений, мемориальные комплексы и другие объекты, связанные с геноцидом советского народа;

- «Места памяти» - исторические очерки о местах памяти с приложением архивных документов, воспоминаний и списков жертв;

- «Судьбы советских военнопленных» - исследовательские работы, семейные архивы, документальные досье, цифровые базы данных и мемориальные проекты, посвящённые изучению и документированию трагедии и стойкости советских военнопленных в нацистских лагерях;

- «Без срока давности» - эссе и рассказы, посвящённые преследованию, выявлению и справедливому наказанию нацистов и их пособников.

Конкурс пройдёт в два этапа:

1-й - заочный. Участники присылают работы до 25 сентября 2026 года включительно. Затем Экспертный совет оценит поступившие проекты и выберет финалистов в каждой номинации.

2-й - очный. Пройдёт не позднее 1 ноября 2026 года. Он включает презентацию финальных конкурсных работ, определение и награждение победителей по номинациям. Финалисты также примут участие в образовательной программе, в которую войдут посещение мемориальных комплексов и мест памяти геноцида советского народа, работа с архивными документами, мастер-классы и лекции от ведущих экспертов.

Все участники Конкурса получат электронный сертификат. Победители — диплом и именной сертификат: ребята 14–17 лет смогут поучаствовать в программе «Без срока давности» в «Артеке» или «Океане», а участники 18–35 лет — бесплатно пройти мемориальный маршрут «По местам памяти». Лучшие работы опубликуют в сборнике.

Более подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Национального центра исторической памяти при Президенте РФ: clck.ru/3URMKu Здесь же вы можете подать заявку на участие.

Источник и фото: Музейное объединение НАО