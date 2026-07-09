+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Июля , 13:00

Һөнәри уңышҡа табан мөһим аҙым яһау мөмкинлеге бар!  

Әгәр һеҙ Башҡортостандан ситтә юғары уҡыу йортонда белем алаһығыҙ һәм тәжрибә тупларға теләйһегеҙ икән, хәҙер үк республиканың алдынғы предприятиеларында һәм ойошмаларында стажировка үтә алаһығыҙ.

Һөнәри уңышҡа табан мөһим аҙым яһау мөмкинлеге бар!Һөнәри уңышҡа табан мөһим аҙым яһау мөмкинлеге бар!
Һөнәри уңышҡа табан мөһим аҙым яһау мөмкинлеге бар!  

Бының өсөн 2026 йылдың апреленән Башҡортостан Республикаһының Рәсәй Президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиллеге базаһында Мәскәүҙә Кадрҙар стажировкаһы үҙәге булдырылды.  

Унда һәр студентҡа төбәктең предприятиеларында һәм коммерция ойошмаларында, шулай уҡ власть органдарында һәм дәүләт учреждениеларында стажировка үтеү өсөн урын табырға ярҙам итәсәктәр.  

Беренсе этапта бары тик һылтанма буйынса ғариза тултырырға кәрәк https://clck.su/hLaSH  

Үҙәк белгестәре дәғүәсенең анкетаһын әҙерләргә, консультация үтергә һәм йүнәлеште билдәләргә, һорау буйынса практика урынын һайларға, документтарҙы дөрөҫ тултырырға ярҙам итәсәк.

Бөтә һорауҙар буйынса ошо телефондар буйынса Кадрҙар стажировкаһы үҙәгенә мөрәжәғәт итә алаһығыҙ: +7 985 596 51 47, +7 495 621 07 07.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика