Һөнәри уңышҡа табан мөһим аҙым яһау мөмкинлеге бар!  

Бының өсөн 2026 йылдың апреленән Башҡортостан Республикаһының Рәсәй Президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиллеге базаһында Мәскәүҙә Кадрҙар стажировкаһы үҙәге булдырылды.
Унда һәр студентҡа төбәктең предприятиеларында һәм коммерция ойошмаларында, шулай уҡ власть органдарында һәм дәүләт учреждениеларында стажировка үтеү өсөн урын табырға ярҙам итәсәктәр.
Беренсе этапта бары тик һылтанма буйынса ғариза тултырырға кәрәк https://clck.su/hLaSH
Үҙәк белгестәре дәғүәсенең анкетаһын әҙерләргә, консультация үтергә һәм йүнәлеште билдәләргә, һорау буйынса практика урынын һайларға, документтарҙы дөрөҫ тултырырға ярҙам итәсәк.
Бөтә һорауҙар буйынса ошо телефондар буйынса Кадрҙар стажировкаһы үҙәгенә мөрәжәғәт итә алаһығыҙ: +7 985 596 51 47, +7 495 621 07 07.