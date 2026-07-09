Ике квалификациялы бакалаврҙар сығарылды

24 студента стали первыми в истории УГНТУ бакалаврами с двумя квалификациями. Выпуск таких междисциплинарных специалистов напрямую отвечает задачам Десятилетия науки и технологий, одна из ключевых целей которого формирование кадрового потенциала, способного решать сложные технологические задачи и обеспечивать научно‑технологический суверенитет страны.

– Первый выпуск Евразийской политехнической школы — это переход от эксперимента к системной подготовке специалистов нового типа. Инженер, владеющий цифровыми инструментами, способен не просто обслуживать производство, а проектировать его технологическое развитие. Именно эту модель мы масштабируем и видим, что она востребована и студентами, и индустриальными партнерами, – прокомментировала Председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Образовательные программы с двумя квалификациями были открыты в УГНТУ в 2022 году. Их особенность в том, что по окончании обучения выпускники становятся одновременно бакалаврами по инженерному направлению («Нефтегазовое дело», «Строительство» или «Химическая технология») и по направлению «Прикладная информатика».

– Сегодня критически важно сочетать глубокую инженерную подготовку с цифровыми компетенциями. Всё обучение построено в логике проектного подхода: каждый семестр ребята в командах работают над реальным проектом, который часто приходит от индустриальных партнеров. Мы видим, что студенты не только осваивают теорию, но и создают технологические решения – а это и есть главная цель интеграции науки, образования и бизнеса. Сегодня ребята сотрудничают с нашими индустриальными партнерами, участниками Евразийского НОЦ ООО НИПИ «ПЕГАЗ» и ООО «РН-Проектирование Добыча». Гордимся каждым из этих 24 выпускников — именно такие кадры двигают отрасль вперёд, – отметил директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.

Разработка образовательных программ стала ответом на вызовы индустрии. Предприятиям необходимы сотрудники, которые понимают смежные производственные процессы, умеют быстро адаптироваться под новые технологические тренды и обладают глубокими цифровыми компетенциями. Поэтому в учебные планы программ, помимо классических инженерных дисциплин, встроены дисциплины, связанные с разработкой цифровых инструментов и роботизированных систем. Многие студенты уже во время обучения предлагают новые технологические решения, которые проходят апробацию у индустриальных партнёров.

По словам проректора УГНТУ по научной и инновационной работе Дениса Гулина, модель обучения Евразийской политехнической школы оказалась эффективной и уже масштабируется.

— Сейчас университет реализует сразу несколько инициатив, где используется опыт ЕПШ. Во-первых, уже с нового учебного года на двух факультетах УГНТУ внедряется новая модель инженерного образования. Во-вторых, запускается несколько образовательных программ с двумя квалификациями социогуманитарной направленности. В-третьих, совсем недавно вуз выиграл в конкурсе «ТОП ИТ» от Минцифры России по запуску углублённого ИТ-образования, и здесь также будет полезен опыт Евразийской политехнической школы. Как минимум, отбирать студентов для обучения на новых ИТ-программах мы будем по уже опробованной модели, — отметил Денис Гулин.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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